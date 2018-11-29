2018-11-29T16:26:54+03:00
Общество

Склон у «Волгоград Арены» вновь «поплыл» после первого снега

Городские власти винят в этом похитителей ливневок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Со склона у стадиона вновь смыло песок и грунт.Со склона у стадиона вновь смыло песок и грунт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Волгоград Арена» притягивает к себе внимание даже тогда, когда на стадионе никто не играет в футбол. И если раньше друзья из других городов спрашивали у волгоградцев, стоит ли Родина-мать и не танцует ли мост, сейчас добавился новый вопрос: а стадион еще не уплыл? Сам, стадион, к счастью, построен основательно, и по словам экспертов, никуда не денется. А вот склон у спортивной арены сползает на дорогу после любых осадков, даже если на улице не аномальный дождь, а вполне себе небольшой снежок. Так случилось и после первого ноябрьского снега. Брусчатка возле первого гейта стадиона местами вздулась, плиты на лестнице пошли трещинами, вниз на тротуар «стекли» грязь, песок и мусор.

По краям лестницы вновь подмыло брусчатку. Образовался провал. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По краям лестницы вновь подмыло брусчатку. Образовался провал.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Брусчатка у первого входы вздыбилась. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Брусчатка у первого входы вздыбилась.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В мэрии Волгограда, которой досталось это нелегкое наследство от строителей стадиона, отмечают, что система водоотведения вдоль рокадной дороги справилась с первым снегом.

- По склону стекли лишь те осадки, которые выпали непосредственно на него. В связи с этим на локальных участках ливневой канализации у подножия образовались незначительные песчаные наносы, принесенные дождями со склона. В основном, это произошло там, где отсутствовали ливневые решетки, похищенные неизвестными лицами, - прокомментировали «КП-Волгограда» в администрации города. - Сейчас специалисты дорожно-коммунальных служб прочищают участки канализации от песка, после чего установят новые решетки.

Со склонов смыло армирующую сетку. Вместе с песком и мусором ее сгребли в кучи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Со склонов смыло армирующую сетку. Вместе с песком и мусором ее сгребли в кучи.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На следующем ярусе брусчатку тоже подмыло. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На следующем ярусе брусчатку тоже подмыло.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И хотя на устойчивость стадиона и склонов первый снег не повлиял, осадочек остался. Ведь впереди – зима и снегопады, которые могут оказаться «аномальными».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Норкин, Почетный архитектор России, член президиума Союза строителей Волгоградской области:

- Такое грандиозное сооружение, как стадион «Волгоград Арена», является уникальным, и это не просто слова, а строительный термин. Для уникальных зданий и сооружений особые расчеты и особые условия приемки в эксплуатацию, более жесткие. Поэтому я уверен, что стадион построен в строгом соответствии с техническими регламентами – он крепко стоит на ногах. А что касается склонов за стадионом, по которым естественным образом стекают осадки, то если вследствие каких-либо факторов возникают дефекты, то они незначительны и никак не влияют на общую конструкцию «Волгоград Арены».

О месте большого июльского провала напоминает "поседевшая" плитка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

О месте большого июльского провала напоминает "поседевшая" плитка.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зато дренажные каналы не забиты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зато дренажные каналы не забиты.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, склон у стадиона не выдержал июльского ливня. В последний день ЧМ здесь образовался большой провал, а новую нулевую продольную завалило селевым потоком. Подмывало склон у «Волгоград Арены» и в октябре, но тогда последствия быстро ликвидировали.

Вниз к нулевой продольной со склона смыло кучи земли. Ливневки забиты грунтом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вниз к нулевой продольной со склона смыло кучи земли. Ливневки забиты грунтом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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