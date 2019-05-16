Началось: в Волгограде появилась первая мошка

16 Май 18:53 2019-05-16T20:50:14+03:00

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Каждому волгоградцу, знакомому с болью от укуса мошки, пора вооружиться спреями: кровососы вернулись и уже вовсю атакуют жителей города-героя, отравляя им отдых на свежем воздухе и в особенности возле Волги.

Насекомых травят каждый год. Особенно много сил и средств на борьбу ушло в 2018 году перед ЧМ. На уничтожение гнуса тогда потратили больше восьми миллионов рублей. Волгоградцы надеялись, что хоть одно лето проведут комфортно, но тогда, несмотря на все усилия, мошка буквально атаковала гостей мундиаля, чем и прославилась на весь мир. В этом году миллионов на травлю явно нет, так что лучше заранее подготовиться к встрече с неприятными насекомыми.

Кстати, 18 мая в городе-герое пройдет ночь музеев и фестиваль открытия набережной. А это масса мероприятий на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU