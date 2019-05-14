Программа Ночи музеев 2019 в Волгограде: спектакль на Мамаевом кургане, пленэры, квесты и реконструкции

Ночь музеев в 2019 году пришлась на субботу, 18 мая. Посвящена 13-я ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» Году театра. Музеи будут работать непривычно долго, часть экспозиций будет доступна по билетам, часть программы покажут бесплатно. Впервые в этом году Ночь музеев пойдет в музее тепла, в мемориальном парке на Мамаевом кургане и на улице Мира. Также впервые в культурной жизни Волгограда объединятся и два крупных проекта - «Первая улица Мира» Музея Машкова и международный арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?». В программе мероприятий Ночи музеев 18 мая 2019 года в Волгограде - выставки, экскурсии, инсталляции, спектакли и театральные зарисовки, квесты, конкурсы, концерты, встречи с поэтами и художниками, пленэры, мастер-классы и лекции, танцевальный опен-эйр и масса перформансов. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и где будет самое интересное.

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МУЗЕЙ «ФИЛЬТРЫ»: СПЕКТАКЛЬ «ВОДОКАНАЛ ДОСЛОВНО»

Музей историй чистой воды «Фильтры» 18 мая в 21.30 приглашает в театр под открытым небом на главной высоте России. Спектакль на Мамаевом кургане станет одной из главных изюминок Ночи музеев. В прошлом году волгоградцам показали «Где стирают белое платье». В этом году зрители увидят документальный спектакль «Водоканал дословно». Автор проекта – краевед Анна Степнова. Ставит спектакль режиссер Алексей Перловский. На сцену выйдут рабочие, специалисты и руководители городского водоканала. Они не будут играть роли, они покажут себя: конкретных людей с личными историями. Из этих историй, как мозаика, и сложится общая картина. Склоны резервуаров чистой воды станут театральным залом. Атмосферу будут создавать не только музыка и свет, но и монумент Родины-матери, возвышающийся над сценой.

Склоны резервуаров чистой воды станут театральным залом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Спектакль пройдет на Мамаевом кургане за разрисованным забором у здания администрации музея-заповедника. Тех, кто будет идти с Первой продольной, встретят на пути от храма к парковке гостиницы «Сталинград». Идущих от «Мармелада» - за шлагбаумом у парковки. Постановка будет идти на улице, так что оденьтесь потеплей. И учтите, ожидается аншлаг. Чтобы занять хорошие места, лучше прийти пораньше. Вход свободный.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»: АВТОРСКИЕ КУКЛЫ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Интерактивный музей «Россия - моя история» в Ночь музеев 18 мая с 18 до 22 часов будет работать бесплатно (пускать будут до 21.15). В холле развернется выставка авторских кукол. Юных посетителей ждут театральные мастерские от студии «Ералаш» и сюрприз от Царицынской оперы. Также в программе театральная фотозона и интерактивная площадка, а реконструкторы покажут сценки из средневековья. И, конечно, здесь можно будет увидеть все четыре постоянных экспозиции и выставку «Солдаты победы».

МУЗЕЙ МАШКОВА: ИЗОБРЕТЕНИЕ МИРА

В Ночь музеев 2019 волгоградский музей ИЗО имени Машкова ждет гостей с 10 утра до полуночи на трех площадках. Впервые в этом году объединили два крупных проекта - музейный проект «Первая улица Мира», поддержанный благотворительным фондом Потанина, и фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?». Общая идея - роль и место художников в этом мире. А развернется Ночь музеев с 12.00 до 22.00 на улице Мира - от Горьковки до планетария. А также с 10.00 до 24.00 в залах музея на проспекте Ленина, 21 и Чуйкова, 37. С 10.00 до 18.00 вход будет свободным, а с 18.00 до полуночи – по льготным билетам за 100 рублей.

В программе Ночи музеев на улице Мира - лекции и семинары художников из Великобритании, Германии, Индии и других стран, мастер-классы, перформансы, выставки и инсталляции, релакс-зоны на газоне, пешеходные экскурсии и квесты. С 16.00 до 18.00 устроят марафон гидов, а с 17.00 до 22.00 нон-стоп будет идти концерт. Изюминкой станут фотозона «Машина времени», которая «перенесет» 50-е годы прошлого века, и фудкорт.

На улице Мира художники будут рисовать город и его жителей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Залы музея Машкова (пр. Ленина, 21) объединит тема «Ночи» «VIVA ТЕАТР!». В 12.00 пройдет мастер-класс от художников ВГИИК «Театральная маска и веер», в 14.00 покажет спектакль детский театр «Антоновские яблоки», в 19.00 устроят экскурсию «Сказочный мир художницы Нинель Пироговой», в 20.30 гостей ждет мастер-класс по гравюре «Сказочная иллюстрация», а в 21.30 - мастер-класс по каллиграфии. Будет и многое другое.

Ночь в музее всегда собирает аншлаг. Фото предоставлено ВМИИ.

В выставочном зале на Чуйкова, 37 с 12.00 до 23.00 каждый сможет поучаствовать в конкурсе графических работ «Город любви». В 18.00 начнется интерактивная экскурсия «Путешествие по городу», в 18.30 - мастер-класс «Куклы Травница», в 19.00 детей приглашают на мастер-классы и игры, а в 19.30 - на музыкальный спектакль «Земля детей». В 20 часов пройдет мастер-класс «Монотипия», а в 20.30 начнутся экскурсия по выставке Лосева и мастер-класс по созданию авторской открытки в технике высокой печати. Еще один мастер-класс, на котором научат рисовать живые цветы, стартует в 22.00. В это же время устроят викторину для знатоков Волгограда. И в финале «Ночи» в 22.30 - лекция «История, ставшая легендой» удожника, директора Витебского центра современного искусства Андрея Духовникова и экспресс-лекция «Как понять современное искусство» в 23.00.

Полная программа на 18 мая 2019. Подробности - на сайтах музея Машкова и фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?».

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

В музее-панораме Ночь в музее пройдет 18 мая с 18.00 до 21.00, вход свободный. В 18.30 покажут спектакль «Земля детей» театра «Сады Си-Ми-Ре-Ми-До». С 18.00 до 21.00 по территории музея пройдет квест «Элементы Победы», в вагоне-теплушке - игра «Дорогами Сталинградской битвы», а маленьких гостей в это же время ждут «Краски Победы».

Музеи заповедника "Сталинградская битва" разыграют билеты на ночную экскурсию по Мамаеву кургану.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

МЕМОРИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Мемориально-исторический музей на Привокзальной площади в Ночь музеев 18 мая работает с 18.00 до 21.00. Вход свободный. В 18.00 волгоградцев приглашают на викторину и экскурсию по выставке «Война на конвертах» с мастер-классом. С 18.00 до 21.00 здесь научат делать открытки, можно устроить фотосессию в стиле ретро, в 19.00 оживут картинки из старого Царицына, а в 20.00 начнется «Театральный квиз».

МУЗЕЙ «ПАМЯТЬ»

В музее «Память» в Ночь музеев покажут «Кукольный театр на фронте» и расскажут о фронтовых агитбригадах. В 18.00 покажут реконструкцию – как 31 января 1943 года штаб Паулюса разоружили. В 18.30 - театрализованный концерт, в 19.30 начнется викторина. Ночь музеев в музее «Память» в подвале ЦУМа продлится 18 мая с 18.00 до 20.30. Вход свободный.

МАМАЕВ КУРГАН

Впервые в Ночь музеев приглашают на Мамаев курган. 18 мая с 18.00 до 21.30 в программе в мемориальном парке - экскурсии по выставке «Советские мемориалы и их создатель Евгений Вучетич», викторина, мастер класс от художника Федора Новикова, пленэр и творческий конкурс «Маленький скульптор».

ВАЖНО!

Среди победителей викторин на каждой из площадок разыграют приглашения на ночную экскурсию «Склоняя головы» по Мамаеву кургану.

МИСТИКА СТАРОЙ САРЕПТЫ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» в Ночь музеев 2019 ждет гостей с 17.00 до 21.00. Вход свободный. На площади будут работать интерактивные площадки и ярмарка мастеров, где расположатся реконструкторы и ретро-машины, покажут концерт, выступят спортсмены, для детворы проведут игры и мастер-классы. Бесплатно можно посмотреть выставки «Сарепта: Поселение и Крепость», «Промышленность Сарепты» и «Медицина в Сарепте», а также «Кассовую технику разных эпох». Также в программе - викторины, мастер-классы. В 17.00 в литературной гостиной «Вечер-портрет. Евгений Кулькин, писатель и человек» вспомнят ушедшего из жизни писателя.

Реконструкторы покажут сценки из прошлого.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

А по билетам - выставка Шолохова (50 руб.), экскурсия «Сарепта музыкальная» (160 руб.), органный концерт в кирхе (300 руб, 150 – детям до 15 лет), каждый час - интерактивные путешествия по затерянным мирам и старинным подвалам, в музей горчицы и в каменный век, на археологические раскопки (билеты от 80 до 400 руб.).

В 19.00 маленькое привидение и театр теней ждут в немецкой библиотеке (100 руб.). В 17.00, 18.30 и 20.00 волгоградцам в подземелье покажут мистический спектакль «Этюды на тему...» (250 руб., 14+). А собрав группу из пяти человек 16+, можно отправиться на квест в «Подземелье Алхимика».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

На Ночь музеев Волгоградский областной краеведческий музей приглашает 18 мая с 17.00 до 22.00. На улице гостей будут встречать реконструкторы и старинный город мастеров. По традиции события развернутся не только на входе и в залах музея, но и в сквере Маргариты Агашиной. Там ученики художественной школы устроят пленэр, на аллеях развернутся книжный «развал», фото- и музыкальная зона. До восьми вечера в сквере можно будет встретиться с поэтами и бардами. В 17. 45 от музея стартует пешеходная экскурсия «По улицам старого Царицына». Устроят и квест по музею «Краеведческий бегунок». Билет для взрослых в Ночь музеев - 50 рублей. Детей до 14 лет пустят бесплатно.

И только в этот вечер всего за 200 рублей можно посмотреть уникальные экспонаты сразу четырех особых выставок краеведческого музея «Золото сарматов», «Старинное оружие», «За службу отечеству» и «Для милых дам». Начало - каждый час с 18.00 до 21.00.

В здании на проспекте Ленина, 5а: в пресс-центре откроется выставка значков, в зале «Археология края» каждый час можно будет заняться раскопками, интерактивная экскурсия «Во мраке Золотой Орды» перенесет в эпоху «темного средневековья» ( начало в 18.30, 19.30 и 20.30). В зале «Ты моя мелодия…..» гостей ждут «Музыкальный экспресс», викторины и квест - начало в 18.00; 19.00; 20.00; 21.00.

У краеведческого музея развернется город мастеров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В зале «История края…» посетителей ждут театр вещей, мастер-класс и «Мельпомена - селфи» - в18.30, 20.30 и 21.30. А в 19.30 - история одной купеческой семьи «Царицынский парфюмер». В гости к царицынскому купцу в зал «интерьеры» пригласят в 18.00 и 19.00. А в 18.40, 20.00 и 21;00 18 мая актеры казачьего театра покажут сцены из спектакля Чехова «Женитьба». А вВ зале «Природа края» детвору научат мастерить поделки своими руками (билет 150 рублей).

В здании на проспекте Ленина, 7 «Таинственный мир зазеркалья» каждый час ждет на викторину, вопросы будут про зеркала в фильмах и книгах. Интерактивные программы в зале «Чемоданное настроение» - в 18.30, 19.30, 20.30, 21.30. А в зале «Тайна морей и океанов» в начале каждого часа - квест «Тайны пиратской бухты» и поиски пиратского клада. В зале «Весь мир театр….» в программе интерактивный «Кукольный театр» и викторины о театре для детей и взрослых (в 18.40 и 20.10). Казаки будут запевать да игры заводить в зале «Как за Доном, за рекой» в 18.15, 19.00, 20.30 и 21.30.

ПЛАНЕТАРИЙ: НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗВЕЗДАМИ

Волгоградский планетарий 18 мая с 18.00 до 22.00 также приглашает на специальные программы Ночи музеев. В 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 и 21.00 можно будет понаблюдать в телескоп за планетами и звездами на астрономической площадке. В 19.40, 20.10, 20.40 и 21.10 в колонном зале пройдут бесплатные экскурсии. Звездный зал приглашает на лекции в 20.00, 20.30, 21.00 и 21.30.

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК

В Ночь музеев 2019 на улице возле музея Эйнштейна 18 мая с 18.30 до 21.00 вновь будет работать зона с бесплатными мастер-классами и интерактивными площадками. Занимательные экспонаты ждут посетителей и внутри. Билет с 19.00 до 23.00 будет стоить всего 50 рублей. 18 мая с 10.00 до 18.00 музей занимательных наук в Волгограде работает в обычном режиме, с 18 до 19 часов – перерыв.

МУЗЕЙ ТЕПЛА: СУМЕРЕЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Музей тепла в Ночь музеев впервые приглашает на сумеречные и ночные экскурсии в прошлое. Здесь представлено более 50 экспонатов из разных эпох городского теплоснабжения. Это и передвижная химическая лаборатория 50-х годов прошлого века, и фрагмент старинного английского котла из котельной Красноармейского района, а еще исторические документы, инструменты и прочие атрибуты. Гостям расскажут и покажут, где рождается тепло, как устроены современные котельные, почему в Волгограде так и не построили атомную теплоэлектростанцию и многое другое. Музей тепла, ул. Советская, 26а. 18 мая в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00. Вход свободный.

Внимание! Возможны изменения в программе.