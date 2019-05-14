2019-05-14T15:21:38+03:00
Общество

#Вдохновляйся2019: в Волгограде пройдет фестиваль открытия набережной

18 мая 2019 горожан приглашают на музыкально-развлекательный фестиваль
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Танцуют все!Танцуют все!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Волгоградцы уже смогли оценить обновленную верхнюю терассу набережной на майских праздниках. А те, кто не видел, как изменилась визитная карточка города-героя, тоже могут увидеть ее в праздничной атмосфере. 18 мая 2019 года в 11.00 на верхней терассе начнется десятичасовой музыкально-развлекательный фестиваль «#Вдохновляйся2019». В программе - концерты, мастер-классы, спортивные состязания, выставки и развлечения для молодежи. Фестиваль откроет сезон музыкальных вечеров, которые будут идти на набережной с мая по сентябрь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в 11 утра 18 мая фестиваль на набережной откроет массовая зарядка у фонтана «Искусство». В полдень на сцене начнется концерт. Детвору будет ждать сразу несколько интерактивных зон с играми и мастер-классами, караоке-площадка. Будет где развернуться и любителям ЗОЖ - шахматный турнир, кросс-фит, мини-футбол, флорбол.

С 16.30 развлекать горожан будут духовой оркестр, коллективы консерватории и «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова. И в финале в небо выпустят десятки ярких воздушных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов