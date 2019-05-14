Вдохновляйся2019: в Волгограде пройдет фестиваль открытия набережной

14 Май 15:21 2019-05-14T15:21:38+03:00

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Волгоградцы уже смогли оценить обновленную верхнюю терассу набережной на майских праздниках. А те, кто не видел, как изменилась визитная карточка города-героя, тоже могут увидеть ее в праздничной атмосфере. 18 мая 2019 года в 11.00 на верхней терассе начнется десятичасовой музыкально-развлекательный фестиваль «#Вдохновляйся2019». В программе - концерты, мастер-классы, спортивные состязания, выставки и развлечения для молодежи. Фестиваль откроет сезон музыкальных вечеров, которые будут идти на набережной с мая по сентябрь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в 11 утра 18 мая фестиваль на набережной откроет массовая зарядка у фонтана «Искусство». В полдень на сцене начнется концерт. Детвору будет ждать сразу несколько интерактивных зон с играми и мастер-классами, караоке-площадка. Будет где развернуться и любителям ЗОЖ - шахматный турнир, кросс-фит, мини-футбол, флорбол.

С 16.30 развлекать горожан будут духовой оркестр, коллективы консерватории и «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова. И в финале в небо выпустят десятки ярких воздушных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU