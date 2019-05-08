2019-05-08T14:20:46+03:00
Происшествия

Директор детского дома в Котово работал по липовому диплому

Мужчина предоставил при устройстве на работу фальшивый документ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Диплом университета, который предоставил директор, оказался фальшивым.Диплом университета, который предоставил директор, оказался фальшивым.
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Очередного липового специалиста с поддельным дипломом о высшем образовании разоблачили в Волгоградской области. У нас в регионе уже были случаи, когда парикмахер работала в больнице педиатром, и наоборот, когда педиатр работал хирургом, а учительница из сельской школы купила себе сразу три «университетские корочки». На этот раз на мошенничестве попался 45-летний директор Котовского отделения Камышинского детского дома.

Мужчина устроился на эту должность в мае 2018-го и проработал до августа, пока его не разоблачили.

- Должность директора обязывает человека иметь высшее образование. Мужчина при трудоустройстве предоставил диплом ГАОУ ВО «Альметьевского государственного института муниципальной службы», выданный якобы ему в 2016 году. Прокуратура направила в учебное заведение запрос - подтвердить им выданный диплом. А в ответе было сказано, что данный мужчина в институте не обучался, диплом по специальности «менеджер» ему не выдавался, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Теперь этот липовый директор проходит по уголовному делу.

- Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ часть 3 (использование заведомо подложного документа), - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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