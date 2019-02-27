Под Волгоградом завели дело на учительницу с фальшивым дипломом

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-27T14:48:00+03:00

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Все чаще возникают случаи, когда учитель или врач учил или лечил людей, не имея на то образования. Подложные дипломы можно было без проблем купить в переходе или на сайтах. В Волгоградской области работала педиатр с образованием парикмахера, а учительница в сельской школе купила сразу три фальшивых корочки. Еще одного педагога с подложным дипломом обнаружили во время прокурорской проверки в Логовской школе Иловлинского района. Учитель начальных классов с тридцатилетним стажем пошла на риск, чтобы получить прибавку к зарплате. Спустя несколько лет обман раскрылся, 49-летнюю женщину уволили из школы и завели на нее уголовное дело за «использовании заведомо подложного документа».

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, диплом педагога у 49-летней бывшей учительницы начальных классов все же был. С 1988 года она работала в школе, имея средне-специальное образование. Но так как педагоги с высшим образованием получают стимулирующие надбавки к окладу, в 2009 году женщина принесла директору диплом об окончании волгоградского педуниверситета. В корочке значилась специальность «Логопедия». Но в ответ на запрос из прокуратуры из вуза пришло сообщение, что учительницу отчислили спустя год после поступления по ее собственному желанию. Никакого диплома ей не выдавали, мало того, на «учителя-логопеда-деффектолога» в то время в университете даже не учили.

Так что осталась учительница без работы и под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU