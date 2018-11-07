Под Волгоградом вынесли приговор парикмахеру, которая выдавала себя за педиатра и лечила детей

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-07T15:44:33+03:00

Женщина считает, что виновато и руководство больницы: не проверили ее диплом. Фото: фото с сайта ЦРБ Ленинского района, соцсети

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Ленинский районный суд Волгоградской области вынес приговор лже-педиатру Наталье Лаптевой. Ей предстоит 250 часов подметать дворы, красить заборы и заниматься общественно-полезным трудом за то, что лечила детей без диплома врача.

ЛЕДЕНЕЦ ДЛЯ МЛАДЕНЦА

Женщина устроилась на работу в Ленинскую ЦРБ в 2017 году. Ее приняли с распростертыми объятьями. Педиатров в больнице катастрофически не хватает. В отдел кадров женщина принесла диплом об окончании лечебного факультета Российского университета дружбы народов.

Мамочкам новый специалист сразу не понравился. Слишком уж странные назначения она выписывала маленьким пациентам: леденец от кашля девятимесячному малышу, аскорбинку вместо противовирусного препарата. Жалобы в администрацию больницы шли одна за другой. В соцсетях и на форумах врачу перемывали косточки.

Игнорировать такой поток негативной информации в адрес своего сотрудника было уже невозможно. Руководство провело собственное расследование: изучили карточки, посмотрели назначения доктора. А после увиденного попросили Ленинскую прокуратуру проверить диплом Натальи Лаптевой. Ответ пришел через пару недель. Оказалось, что женщина не получала документ и не имеет права работать педиатром.

"НЕ ВИНОВАТАЯ Я"

У Натали пять дочек и сын. Пока волгоградка зарабатывала деньги (трудовая книжка у женщины весьма "богатая"), маленькие дети жили с бабушкой. Из образования у Лаптевой парикмахерские корочки и диплом бухгалтера. Женщина даже пробовала себя на ниве писательства. Она автор мемуаров «А кто я без него. Как забыть это», "Чудо любви".

«Комсомолка» поговорила с несостоявшимся врачом. По словам женщины, она все детство мечтала лечить деток. В РУДН только поступила, учиться практически и не училась. Получить диплом помог знакомый. Правда, в ситуации в Ленинской ЦРБ она винит местное руководство: мол, надо было проверять диплом, прежде, чем принимать ее на работу.

У Натальи Лаптевой уже есть судимость

- Это было давно, в 2010 году. Я работала в ЖКХ. Мы собирали подписи за капремонт. Их не хватало, поэтому немножко подделали. Срок был условный. Все как-то несуразно получатся. Тогда попала, сейчас в этой ситуации оказалась. Хотя я не виновата, - пояснила она "КП-Волгоград".

В суде женщина вину признала и раскаялась. Статья за использование заведомо ложного диплома тюремного срока не предусматривает. Тем более, у женщины трое несовершеннолетних детей. Так что в наказание ей дали обязательные работы. А это значит, что в свободное от работы время она должна приносить пользу обществу: мести улицы, красить заборы, мыть окна.

Отбывать наказание Наталья может по месту прописки в Котовском районе, а может и там, где сейчас работает – в Подмосковье. Так что после восьми часов секретарем в стоматологическое поликлинике волгоградка отправится с метлой на улицы.