В Волгоградской области еще один врач работал с липовыми документами

СЕГОДНЯ 20:13 2018-08-27T21:25:58+03:00

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Липовые дипломы у депутатов - привычное дело. Это конечно неправильно, но вреда для жизни и здоровья граждан не принесут. В отличие от поддельных документов у медиков. Буквально месяц назад прокуратура сообщила об отсутствии медицинского образования у педиатра в Ленинском районе. Женщина лечила младенцев леденцами и аскорбинкой. А в этот раз пришлось уволить 53-летнего заведующего Медведевской участковой больницы, врача- хирурга. Диплом об окончании медвуза по направлению «Педиатрия» у него был настоящий и звание «кандидат медицинских наук» заслуженное. А вот сертификат по специальности хирургия и диплом по переподготовке по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ненастоящие.

В Медведевскую больницу он пришел в начале года после смерти предыдущего заведующего. Получил еще и ставку хирурга. Село численностью 1600 человек сначала к новому эскулапу присматривалось, а потом привыкло. Он вел первичный прием, никаких операций: сопли, прострелы в спине и давление. Также выходил на дежурства в стационар.

- Это единственный врач с высшим образованием – остальные у нас средний медперсонал. Так что были рады хоть кому-то. Сами знаете, какая сейчас ситуация с кадрами в медицины. Очень плохая. А работал как все, - рассказали «КП-Волгоград» в станице.

Жалобы на нового врача были. Но не больше, чем на остальных. Кому-то не понравилось, что болезни не нашел, кому-то, что грубо ответил.

- Он к нам пришел из соседнего Фроловского района. В их ЦРБ он трудился ортопедом травматологом - как раз хирургический профиль, - рассказали «КП-Волгоград» в руководстве Иловлинской ЦРБ. - Документы в нашем отделе кадров приняли, никто и подумать не мог, что некоторые из них ненастоящие. Да и не в наших полномочиях отправлять запросы в учебные заведения. Врачей у нас катастрофически не хватает. Поэтому человеку с опытом работы, да еще и кандидату наук, были рады.

Мужчина рассказал о себе, что шесть лет проработал в Москве врачом, оставил там сыну квартиру, переехал в Волгоград, где вторую квартиру вручил дочери. И отправился зарабатывать в сельские больницы уже на третью. Брал по две ставки, плюс 25 процентов «сельских». Получалось совсем неплохо, особенно если жить одному и экономить.

- Когда я узнал про эту ситуацию, позвонил коллеге в Ленинскую ЦРБ, где нашли подложного педиатра. Оказалось, что и у нашего хирурга, и у их педиатра фальшивки за печатью Российского Университета Дружбы Народов, - рассказал "КП-Волгоград" главный врач Иловлинской ЦРБ

Вузу надо серьезно задуматься о своей репутации. Почему мошенники выбирают именно их дипломы и сертификаты. И почему они так похожи на подлинные.

Сейчас в отношении 53-летнего врача-педиатра возбудили уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Пока он не работает. Скорее всего, суд ограничится условным сроком. Вред здоровью людей он не нанес.

Официально

Администрация Волгоградской области:

В Иловлинской ЦРБ Волгоградской области Облздравом была проведена проверка подлинности документов об образовании сотрудников. В частности, были проверены также сертификаты о дополнительном образовании и профессиональной переподготовке врачей, которую медики проходят раз в пять лет.

По итогам проверки было выявлено, что сертификат о профессиональной переподготовке заведующего одного из отделений Иловлинской ЦРБ учебным учреждением не выдавался. В свою очередь отметим, что медик имеет высшее медицинское образование Волгоградского медицинского университета по направлению педиатрия, является кандидатом медицинских наук. Стаж работы около 25 лет, за время которой нареканий к уровню профессионализма врача не возникало.

На должность заведующего Медведевской участковой больницы врач был трудоустроен 1 февраля 2018 года, по итогам проверки на основании трудового кодекса РФ уволен с должности в августе. За время работы операций не проводил.

Есть мнение

Нина Анатольева, врач-терапевт

Определить, подлинный диплом об образовании или нет, в отделах кадрах не могут. Они же не сыщики. Вывести на чистую воду мошенника в силах только коллеги. С тем же хирургом: как берет инструмент, как осматривает пациента, даже как моет руки. Опытная медсестра сразу же определит специалист ее начальник или нет. Учился он на хирурга или документ – фальшивка. И в идеале сообщит о своих подозрениях главврачу.