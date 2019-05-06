9 мая волгоградцам раздадут тысячу синих платочков

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-06T11:57:52+03:00

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«Синенький, скромный платочек падал с опущенных плеч» - эти строки из песни, которая родилась во время войны, знают многие. В День победы «Синий платочек» вновь прозвучит для волгоградцев в исполнении певицы Александры Соловьевой под аккомпанемент духового оркестра. Волгоград впервые присоединится к Всероссийской танцевальной памятной акции «Синий платочек». 9 мая 2019 в 16.45 у фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной устроят флешмоб, к которому смогут присоединиться все желающие. Пары будут танцевать вальс под известные песни военных лет, а волонтеры - раздавать жителям и гостям города синие шейные платочки.

- Волонтеры благотворительного фонда «Русская земля» подготовили для волгоградцев тысячу синих платочков, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Праздничная программа на набережной и Аллее Героев продлится 9 мая с 11 до 19 часов. В семь вечера на площадке у музея «Россия - моя история» в пойме реки Царицы начнется концерт, финальными аккордами которого станут выступление Александра Буйнова, салют и фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU