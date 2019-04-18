Проектом по укреплению склона у «Волгоград Арены» займется волгоградская компания

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-18T12:23:32+03:00

На проект по укреплению склона власти Волгограда потратят 10 миллионов рублей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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После того, как «Волгоград Арену» летом 2018-го чуть не смыло в реку сильным дождем, а тонны грунта оказались на рокадной дороге, решено было укрепить склон от размытия. Власти Волгограда выделили на эти цели 10 миллионов рублей. Еще 7,5 миллионов рублей на исследования выделило ФГУП «Спорт-инжиниринг». За эти деньги должны разработать целый проект, чтобы грамотно провести все работы. Сегодня стало известно, что аукцион на разработку проектной документации выиграла волгоградская организация «ПИИ ВолгаГражданПроект».

Специалисты этого института будут наблюдать за состоянием конструкции, проводить геодезические и гидрогеологические наблюдения, и на их основе составит подробное описание комплекса защитных мероприятий данной территории (со сметными расчетами, графиками, указанием используемых материалов, оборудования и прочее). Кроме того, организация должна получить положительное заключение государственной экспертизы на разработанный проект.

Укрепить планируют весь склон – от южной лестницы стадиона «Волгоград Арена» до моста через Волгу. Обызательное условие – устройство ливневой системы.

У ЦПКиО склон пока укрепили геосеткой, чтобы вода не смывала верхний слой земли.

ИСТОЧНИК KP.RU