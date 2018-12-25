Где перекроют дороги в Волгограде 31 декабря 2018

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-25T17:18:42+03:00

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Главные события праздничной новогодней ночи 2019 в Волгограде развернутся на площади Павших Борцов. Там устроят шоу «Лаборатория Новогодних чудес», световое шоу, дискотеку и салют. Чтобы обеспечить безопасность волгоградцев, которые решат встретить Новый год у главной городской елки, на площади Павших Борцов ввели пешеходный режим, на несколько часов перекроют дороги и на прилегающих улицах.

- Перекроют дороги для транспорта на Новый год в Волгограде с 7.00 31 декабря 2018 года до 5.00 1 января 2019 на улице Мира от Краснознаменской до Комсомольской, на улице Володарского от Коммунистической до проспекта Ленина, на улице Гоголя в границах улиц Коммунистической и Мира, а также на Аллее Героев, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Сама площадь Павших Борцов будет пешеходной до самого конца новогодних каникул. Вместо парковки здесь разместились ярмарочный городок и резиденция Деда Мороза.

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