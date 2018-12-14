2018-12-14T12:02:55+03:00
Общество

Женщину, сбившую трех подростков на юге Волгограда, на год лишили прав

Мать двоих детей не стали брать под арест
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Машину нашли недалеко от предприятия, где работает виновница ДТП.Машину нашли недалеко от предприятия, где работает виновница ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградку, которая 13 декабря на своей иномарке сбила троих подростков на «зебре» и уехала с места ДТП, на год лишили водительских прав. Рассматривал ее дело в пятницу, 14 декабря, Красноармейский районный суд Волгограда. Избирать меру пресечения в виде ареста женщине-водителю, чуть не угробившей двоих ребят и девушку, не стали - ведь она сама мать.

- Решением Красноармейского суда 48-летняя женщину-водителя, которая совершила наезд на троих подростков и скрылась с места ДТП, на год лишили права управления транспортным средством, - рассказала «КП-Волгоград» начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Светлана Смольянинова. - Мера ограничения в виде ареста не применялась по причине особых обстоятельств - женщина воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Напомним, женщина-водитель на иномарке сбила двух ребят и девушку на пешеходном переходе у кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда и скрылась с места ДТП, не оказав пострадавшим никакой помощи. Чтобы разыскать ее, полицейские объявили план «Перехват». Три подростка получили травмы и ушибы.

Напомним, 7 декабря водитель сбил 13-летнего мальчишку на «зебре» и тоже сбежал. Его нашли, задержали и уже даже завели на него уголовное дело.

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