Появилось видео, как "Мерседес" сбил 13-летнего школьника в Волгограде
Да, все водители не безгрешны, но, чтобы сбить ребенка и сбежать, не оказав ему помощь, надо вообще не иметь совести. Сегодня утром, 7 декабря, такой бездушный водитель сбил 13-летнего школьника на улице Рабоче-Крестьянской, и оставил его на дороге. Полиция тут же объявила в городе план «Перехват», и уже через пару часов нарушителя задержали.
Горе-водитель не учел, что в Волгограде отлично налажена работа системы «Безопасный Город». По видеокамерам, установленным на дорогах, вычислили и марку машины виновника - «Мерседес 190 D» белого цвета, и госномер. Автомобиль нашли на улице Козловской - по месту жительства преступника. Владельцем иномарки оказался 33-летний житель Астраханской области, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
В Волгограде "Мерседес" сбил школьника.
Машину виновника ДТП нашли во дворе у дома, где живет астраханец.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
На машине засвидетельствовали и повреждения, характерные для данного ДТП. Отпираться не было смысла, и астраханец во всем сознался. Говорит, мол, испугался ответственности, потому сбежал.
Характерные повреждения на иномарке подтвердили вину водителя.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Употребление алкоголя или запрещенных веществ мужчина отрицает. на него уже составили протокол по факту совершения ДТП и оставления места аварии. Сотрудники МВД по Волгограду проводят доследственную проверку.