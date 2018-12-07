2018-12-07T13:26:51+03:00
Происшествия

Появилось видео, как "Мерседес" сбил 13-летнего школьника в Волгограде

Сбежавшим с места ДТП нарушителем, оказался 33-летний астраханец
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Виновник ДТП, говорит, что испугался ответственности, потому и сбежал.Виновник ДТП, говорит, что испугался ответственности, потому и сбежал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Да, все водители не безгрешны, но, чтобы сбить ребенка и сбежать, не оказав ему помощь, надо вообще не иметь совести. Сегодня утром, 7 декабря, такой бездушный водитель сбил 13-летнего школьника на улице Рабоче-Крестьянской, и оставил его на дороге. Полиция тут же объявила в городе план «Перехват», и уже через пару часов нарушителя задержали.

Горе-водитель не учел, что в Волгограде отлично налажена работа системы «Безопасный Город». По видеокамерам, установленным на дорогах, вычислили и марку машины виновника - «Мерседес 190 D» белого цвета, и госномер. Автомобиль нашли на улице Козловской - по месту жительства преступника. Владельцем иномарки оказался 33-летний житель Астраханской области, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В Волгограде "Мерседес" сбил школьника.

Машину виновника ДТП нашли во дворе у дома, где живет астраханец. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Машину виновника ДТП нашли во дворе у дома, где живет астраханец.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На машине засвидетельствовали и повреждения, характерные для данного ДТП. Отпираться не было смысла, и астраханец во всем сознался. Говорит, мол, испугался ответственности, потому сбежал.

Характерные повреждения на иномарке подтвердили вину водителя. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Характерные повреждения на иномарке подтвердили вину водителя.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Употребление алкоголя или запрещенных веществ мужчина отрицает. на него уже составили протокол по факту совершения ДТП и оставления места аварии. Сотрудники МВД по Волгограду проводят доследственную проверку.

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