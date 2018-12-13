В Волгограде возбудили уголовное дело на водителя, сбившего школьника на «красный»

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-13T10:35:22+03:00

Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице

Изменить размер текста: A A

33-летнему астраханцу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которые привели к тяжкому вреду здоровью. Мужчина сбил ребенка на «зебре» и скрылся.

ЧП произошло 7 декабря на улице Рабоче-Крестьянская напротив школы №130. 13-летний мальчишка бежал по пешеходному переходу на «зеленый» - опаздывал в школу. «Мерседес» летел на большой скорости и даже не думал притормозить на светофоре. От сильнейшего удара школьника откинуло на несколько метров. Парнишке тут же вызвали «скорую». Он попал в реанимацию, где его в буквальном смысле собирали врачи.

Водитель же с места преступления скрылся. В городе объявили план «Перехват». Машину нашли в одном из дворов по улице Козловская, недалеко жил и сам хозяин, который приехал в Волгоград из Астрахани. Его арестовали за оставление места преступления. Сейчас содержание под стражей могут продлить – об этом будут просить следователи.