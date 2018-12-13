2018-12-13T23:19:47+03:00
Происшествия

В Волгограде трех подростков на переходе сбила женщина-водитель

Нарушительницу уже задержали
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Машину нашли недалеко от предприятия, где работает виновница ДТП.Машину нашли недалеко от предприятия, где работает виновница ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Чуть больше двух часов понадобилось волгоградским полицейским, чтобы найти водителя, который сбил на пешеходном переходе трех подростков и трусливо сбежал с места ДТП. Точнее сказать, не сбежал, а сбежала. Виновницей жуткой аварии оказалась 48-летняя женщина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Что еще больше ошеломляет, что тетя - не молодая ученица, а опытный водитель. Работает инженером на серьезном предприятии, расположенном в том же в Красноармейском районе Волгограда. Ее синюю иномарку с характерными для такой аварии повреждениями полицейские обнаружили как раз неподалеку от места ее работы

- Уже опрошены свидетели аварии, которые подтвердили факт наезда на ребят. Подтвердили они и то, что женщина-водитель, покинула место ДТП, не оказав пострадавшим никакой помощи. К этому моменту волгоградку уже задержали. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, - уточнили в пресс-службе Главка.

Напомним, ДТП произошло у кинотеатра «Юбилейный» вечером 13 декабря. Трех подростков сбили прямо на «зебре». Ребята получили травмы и ушибы, а водитель скрылся. В городе объявили план «Перехват», искали синее помятое «Рено Логан». Нашли.

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