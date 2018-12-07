2018-12-07T15:47:04+03:00
Общество

В Волгограде директору лодочной станции отменили домашний арест

Но ему придется возвращаться домой не позже десяти часов вечера
Екатерина МАЛИНИНА
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Леонид Жданов свою вину не признал.Леонид Жданов свою вину не признал.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Самой громкой трагедией этого года стала гибель 11 человек на перевернувшемся катамаране в июне этого года.. Среди выживших не было капитана судна, который в пьяном виде и допустил смертельное столкновение. Отвечать за гибель людей придется Леониду Жданову. В отношении владельца лодочной станции, с которой и отправился на прогулку неисправный катамаран с пьяным капититаном возбудили уголовное дело. Сначала мужчину содержали в СИЗО. Затем, когда возмутилась общественность, немолодого уже бизнесмена поместили под домашний арест. И вот 5 декабря суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Что это значит. Леонид Жданов теперь обязан возвращаться домой не позже 10 вечера и выходить из квартиры не раньше 7 утра. Даже он не имеет права пользоваться интернетом и телефоном, и не общаться с фигурантами судопроизводства.

Правда, на это решение адвокат вместе с подзащитным подали апелляцию.

Нас не устраивает, что не определен круг лиц, с которым запрещено разговаривать – с материалами дела Леонид Жданов еще не знакомился. Также мы просим разрешить средства связи. Мой подзащитный имеет право выйти на работу, но трудиться без телефона или интернета сейчас невозможно, - рассказал «КП-Волгоград» адвокат Николай Висков.

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