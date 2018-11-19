Глава Волгоградской области поехал в Москву просить поддержку для «Красного Октября»

СЕГОДНЯ 20:22 2018-11-19T20:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация на волгоградском заводе «Красный Октябрь», мягко сказать, непростая. Без поддержки из Москвы ее не решить. И сегодня, 19 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как раз этот вопрос и обсуждал на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Андрей Бочаров сначала поблагодарил Мантурова за поддержку предприятий региона, потом отчитался о принятых уже мерах по стабилизации положения дел на «Красном Октябре», ну а затем уже попросил содействия в оздоровлении завода.

Глава Минпромторга отметил, что в последнее время волгоградская промышленность действительно показывает положительную динамику. Ну и пообещал, что готов и далее оказывать государственную поддержку предприятиям региона, в том числе и «Красному Октябрю».

Напомним, 8 ноября Арбитражный суд признал ВМК «Красный Октябрь» банкротом и назначил независимого конкурсного управляющего. В тот же вечер завод полностью остановил производство. Правда, ненадолго. Предприятие уже запустили и власти региона даже пообещали его обновление.