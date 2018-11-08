2018-11-08T15:58:21+03:00
Экономика

Волгоградский завод «Красный Октябрь» объявили банкротом

Арбитражный суд назначил на комбинате независимого конкурсного управляющего
Наталья Луганская
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Суд назначил независимого арбитражного управляющего на меткомбинат.Суд назначил независимого арбитражного управляющего на меткомбинат.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня, 8 ноября, Арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК «Красный Октябрь» банкротом. На ближайшие 6 месяцев введут процедуру конкурсного наблюдения.

Напомним, что изначально процедуру банкротства инициировал сам владелец завода - Дмитрий Герасименко. Он подал заявление в суд от имени швейцарской компании RED OKTOBER, президентом которого он же и является. Но все пошло не так, как задумал Герасименко. И хоть предприятие признали банкротом, решение не в пользу владельца.

БАНКРОТ, НО НЕ ТОТ

Подобные схемы давно известны: получив завод в конкурсное управление своей же аффилированной компании, можно вывести активы из страны, а долги оставить коллективу и бюджету.

Но остались два больших «но». Во-первых, Дмитрии Герасименко по решениям российских судов признан виновным в растрате кредита ВТБ на сумму 65 миллионов долларов, в выводе активов при процедуре банкротства на 6,2 миллиардов долларов. Он заочно арестован, и скрывается от правосудия за границей. Во-вторых, у меткомбината куча долгов. Только по налогам за предприятием числится более 130 миллионов рублей. Именно Федеральная налоговая служба (наряду со швейцарской компанией RED OKTOBER) подала иск в суд с требованием ввести конкурсного управляющего.

Суд учел все это, принял требования других кредиторов и назначил арбитражного управляющего методом случайной выборки.

- Суд принял справедливое решение. Юристы собственника получили то, что просили – введение процедуры банкротства. Но вряд ли их собственник остался доволен независимым управляющим, - считает адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области Алексей Винокуров.

Считает решение суда обоснованным и логичным и председатель комитета промышленности, ТЭК и дорожного хозяйства Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников.

- «Красный Октябрь» - это, прежде всего, коллектив и волгоградцы, которые там работают. Это предприятие, которое выполняет оборонзаказы. И при этом мы заложники тех собственников, которые управляют заводом, находясь за пределами России. И решение суда назначить независимого управляющего при банкротстве предприятия, я считаю, соответствует тем задачам, которые стоят перед руководством региона и перед коллективом. А задачи у нас общие - сохранить завод, развивать его и совершенствовать, - прокомментировал ситуацию Калашников.

ДОЛГИЕ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Уже несколько лет волгоградский меткомбинат пребывает в эпицентре судебных разбирательств. Еще в 2016-м на Герасименко завели уголовные дела. Предприятие планомерно вели к банкротству, увеличивая долги. Сорваны сроки реализации проекта по строительству современной газоочистки. Снизились объемы производства по выплавке стали и прокату. Рабочие завода жаловались на задержку зарплаты зарплату.

А ведь завод производит более 900 уникальных марок стали специального назначения и более 3000 видов профилей проката. Доля предприятия на российском рынке нержавеющих марок стали составляет более 40%, продукция экспортируется в 30 стран мира.

После вмешательства руководства региона и Минпромторга удалось вернуть контроль над оборонной частью предприятия. В августе на заводе сменилось руководство - генеральным директором назначили Сергея Битюцкого. И уже в сентябре удалось запустить «баррикадную» площадку, которая не работала несколько месяцев. Сейчас здесь восстановлен рабочий процесс. Рабочим (а их почти 400 человек) погасили часть долгов по зарплате. На данный момент идет ремонт основного технологического оборудования, восстанавливается подача коммунальных ресурсов на площадку.

И в целом предприятие формирует портфель заказов на 2018-2020 годы, и даже планирует выпускать новые виды продукции.

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