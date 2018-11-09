«Здесь можно «Сталкер» снимать»: губернатор собирается поддержать за счет бюджета «Красный Октябрь»

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» признан банкротом. На предприятии временно остановлено производство. Однако власти региона и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявляют, что заинтересованы в том, чтобы завод продолжал работать. 9 ноября глава региона вместе главным финансистом области Александром Дорждеевым и курирующим вопросы промышленности и торговли вице-губернатором Романом Бековым встретились с начальниками цехов, главой профсоюза и исполнительным директором меткомбината Валерием Явецким. Руководители области представили сотрудникам конкурсного управляющего и прошлись по цехам, строя планы на будущее.

- Да здесь можно «Сталкер» снимать, - заявил губернатор, оказавшись в электросталеплавильном цехе №2. - Зима, а крыши нет, бред какой-то.

Именно электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ-2) «Красного Октября» известен волгоградцам своим рыжим хвостом выбросов. Сейчас здесь строится система сухой газоочистки, для этого разобрали крышу цеха. Полностью демонтировали ее еще 19 июня, когда завод останавливали на время ЧМ-2018. Сейчас дуговая электросталеплавильная печь № 6 может работать. А вот печь №5 запускать опасно – влага может попасть на расплавленный металл. Но смонтировать закупленное еще в 2012 году оборудование итальянской фирмы Danieli завод долгое время не мог, пока длились судебные тяжбы, а здания находились под арестом, цеха нельзя было перестраивать.

Работники ВМК переживают не первое банкротство предприятия за последнее десятилетие.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров о судьбе обанкротившегося "Красного Октября".

ОБЛАСТЬ ДАЕТ ГАРАНТИИ

- Первоочередная проблема именно моего цеха в том, что мы сейчас работаем в очень стесненных условиях. Фактически под открытым небом, - рассказал «КП-Волгоград» начальник ЭСПЦ-2. - Главное, что я сегодня услышал - что завод будет работать дальше и развиваться. Крыша над цехом до нового года будет закрыта. Для рабочих это главное. Ведь трудовой коллектив цеха ходит на работу, чтобы кормить семью. Люди из-за последних событий в растерянности.

Первым делом сменившееся руководство планирует сделать ремонт в нескольких цехах. Пообещали уже к лету 2019 достроить и систему газоочистки.

Губернатор вместе с чиновниками и руководителями завода прошелся по цехам.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Вы можете спокойно гарантировать поставщикам то, что мы все оплатим полностью. Нам нельзя останавливать эту работу. Вы должны будете посмотреть все оборудование, всего ли хватает. Составить план производственных работ, расстановку сил, финансирования. Одна печь работает и должна продолжать работать, исходя из того, что тут, по крайней мере, крыша есть, - заявил губернатор. - Кроме того, нужно решить вопросы с экологическими службами, чтобы они понимали, что мы будем гарантировать выполнение обязательств по строительству очистных сооружений.

Бочаров принимает непосредственное участие в судьбе предприятия.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На производственном совещании планируют обсудить первоочередные вопросы, чтобы в ближайшее время можно было составить план выхода «Красного Октября» из кризисной ситуации.

- Даю вам неделю срока, чтобы я четко понимал, что здесь нужно сделать. И уже с полным видением ситуации разговаривал с Министерством промышленности и торговли РФ о получении новых заказов, – заявил губернатор.

После Бочаров целый час рассказывал рабочим о будущем завода и как до такого положения комбинат докатился. Не раз отметил при этом, что банкротство – это не обязательно ликвидация. И выплату зарплаты он гарантирует.

- Сегодня ситуация критичная, сложная, она связана не с качеством продукции, которую выпускает «Красный Октябрь», не с потребностью рынка в ней, а в неэффективном управлении, - объяснил Андрей Бочаров, утверждая, что все это он предвидел и предрекал еще два с половиной года назад. - Возможности для развития завода есть, спецстали востребованы как в России, так и за рубежом, но целенаправленная работа людей, контролировавших финансово-хозяйственную деятельность, привела к тому, что сегодня ни рубля предприятие не имеет на своих счетах — все счета «Красного Октября» заблокированы.

На совещании Бочаров представил коллективу конкурсного управляющего.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Правда, сам комбинат пока не собирается занимать деньги у государства. Об этом журналистам заявил исполнительный директор "Красного октября" Валерий Явецкий.

- На предприятии вчера, когда я сюда пришел, числилось порядка 3200 человек. Сейчас основной цех предприятия по технологическим причинам остановлен в связи с проведением монтажных и строительных работ по строительству газоочистки, работает подрядная организация. До 12 ноября они прекращают работы по монтажу крыши завода, потому что в условиях осеннего и зимнего периода на металлургическом предприятии при осадках работать нельзя. Одно дело, это электроэнергия, другое дело, это расплавленный металл. Когда металл попадает на влагу, это взрыв. Пока мы будем работать с одной печью №6, там все закрыто и там есть своя газоочистка. Все условия для этого есть, что еще необходимо – включим в производство поставку необходимых материалов. Далее работаем планомерно, получаем металл, начинаем его катать, в соответствии с заказом. Пакет заказов сформируется. Губернатор поставил задачу, чтобы все финансовые потоки шли только через завод, Волгоград, до этого они уводились. Со вчерашнего дня этим вопросом тоже занимаемся.

- На следующей неделе людям выплатят зарплату? Где возьмут на это деньги, если счета арестованы?

- Деньги поступят, во-первых, из авансов, от заказчиков – металлургия работает на авансовых платежах.

- Вы откроете новые счета?

- Мы создадим новые срочные счета. Документы готовятся, в понедельник будут сданы. Авансовых поступлений будет достаточно для того, чтобы выплатить зарплату. В крайнем случае, губернатор поставил задачу оказать поддержку, но это неэффективный путь – брать у кого-то взаймы. Мы планируем работать безубыточно, и сокращения персонала не будет. Надо убудет восстановить ремонтные службы и энергетические. Запустим котельную, это безусловно.

- Когда производство будет возобновлено?

- Запуск СПЦ-2 намечен на 13 ноября.

- Как вы будете распоряжаться арестованным имуществом?

- Имущество, которое арестовано в рамках уголовного дела – никто не запрещает им пользоваться. Я предложил свой перечень, который представил правоохранительным органам. Это не мешает нам работать. Мы же не собираемся его продавать. Арест наложен на продажу, у нас такой задачи нет. Некоторое оборудование нам уже и не нужно.

Пока на предприятии работают Следственный комитет и Росгвардия. Все бумаги и документы изъяты.