На ВМК «Красный Октябрь» остановлено производство

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-09T10:56:37+03:00

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Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» 8 ноября объявлен банкротом. 9 ноября власти региона решили приехать на предприятие и пообщаться с коллективом, обозначив, каким видят будущее завода с вековой историей. Как сообщает корреспондент «КП-Волгоград», производство но «Красном Октябре» остановлено со вчерашнего вечера. «В цехах наводят порядок», - говорят рабочие.

- Вчера сразу после решения суда доплавили все, что было, и приостановили работу всех цехов, - рассказал директор по производству Сергей Марченко.

Весь коллектив ВМК «Красный Октябрь» 9 ноября вышел на работу, но завод стоит. Сотрудникам предприятия никто не сказал не выходить в смену. К тому же они ждут губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который пообещал встретиться с коллективом и рассказать, что их ждет дальше.

На следующей неделе работники предприятия-банкрота надеются получить зарплату. На сегодняшний день никому из них предприятие ничего не должно. До этого максимальная задержка зарплаты на ВМК «Красный Октябрь» составляла три дня.