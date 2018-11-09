2018-11-09T11:41:51+03:00
Общество

Бочаров встретился с конкурсным управляющим ВМК «Красный Октябрь»

Арбитражный суд выбрал Сергея Харченко в качестве конкурсного управляющего для Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Производство на "Красном Октябре" остановлено.Производство на "Красном Октябре" остановлено.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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ВМК «Красный Октябрь» объявлен банкротом. Арбитражный суд назначил конкурсным управляющим Сергея Харченко. С 8 ноября 2018 года на заводе остановили производство. Однако сотрудники предприятия вышли на работу, и ждут, когда им расскажут о будущем. Накануне обещал это сделать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. А пока глава региона встретился с Сергеем Харченко.

«Нас не может не беспокоить ситуация, которая сложилась на «Красном Октябре» в связи с неэффективным управлением собственником, - отметил Бочаров на встрече. - Предприятие хорошее, достойное, оно может быть эффективным. Мы заинтересованы в стабилизации ситуации на заводе и видим хорошие перспективы для его развития».

Конкурсный управляющий отметил, что поддержка региона для него очень важна. И губернатор ему ее обещал.

К тому же первым делом, прибыв на завод, Андрей Бочаров распорядился сделать ремонт в нескольких цехах. Пообещал уже к лету достроить систему газоочистки, которая должна избавить Волгоград от рыжего хвоста выбросов металлургического предприятия.

Губернатор встретился с конкурсным управляющим "Красного Октября". Фото: АВО

Губернатор встретился с конкурсным управляющим "Красного Октября". Фото: АВО

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