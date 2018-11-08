2018-11-08T22:01:12+03:00
Общество

Губернатор встретился с рабочими комбината-банкрота «Красный Октябрь»

Власти Волгоградской области 9 ноября обозначат будущее более трех тысяч работников ВМК «Красный Октябрь»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"Красный Октябрь" переживает очередное банкротство."Красный Октябрь" переживает очередное банкротство.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде налоговая обанкротила металлургический комбинат «Красный Октябрь». Соответствующее решение 8 ноября вынес Арбитражный суд и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. В тот же день с представителями профсоюза и работников завода встретился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона обозначил свою позицию в отношении настоящего и будущего предприятия, отметив при этом, что даже в этой ситуации ВМК «Красный Октябрь» остается рентабельным предприятием.

«Мы будем принимать активное участие не только в стабилизации положения «Красного Октября», нас волнуют и вопросы развития предприятия», - заявил губернатор.

9 ноября на ВМК «Красный Октябрь» руководство области встретится с рабочими завода-банкрота. Встреча пройдет в присутствии СМИ, сообщает пресс-служба администрации региона.

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