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Общество25 ноября 2021 8:57

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 ноября: в регионе растет число желающих привиться

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 ноября 2021 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы стремятся получить защиту от ковида и QR-код.

Волгоградцы стремятся получить защиту от ковида и QR-код.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В России на сегодня число новых заболевших коронавирусом чуть выше, чем накануне – почти 33,8 тысячи человек. Волгоградская область пока продолжает показывать снижение заболеваемости. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 454 жителей региона – это на 24 человека меньше, чем две недели назад, когда в области фиксировали пиковые значения заболеваемости. В целом за время пандемии в регионе заразились ковидом более 115,5 тысячи человек Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 ноября 2021 года.

Инфографика. Яндекс

Инфографика. Яндекс

А вот рекордная смертность от коронавируса и его последствий сохраняется и в стране в целом, и в Волгоградской области. В России за минувшие сутки оперштаб официально подтвердил 1238 смертей, в том числе 36 летальных исходов среди волгоградцев. За время пандемии скончались от ковида уже 4396 жителей Волгограда и области.

При этом число выздоровевших после перенесенного ковида волгоградцев подросло. Закрыли листки временной нетрудоспособности накануне еще 416 человек, всего одолели коронавирус 99,2 тысячи жителей области.

Тем временем, в прививочных пунктах Волгограда желающие пройти вакцинацию от коронавируса встают в очереди. Второй день подряд регион бьет рекорды по числу прививок. Протесты против введения QR-кодов постепенно сходят на нет, накануне суд назначил солидные штрафы троим волгоградкам, штурмовавших офис Роспотребнадзора. Тем временем пять местных активистов антиваксеров, распространяющих всевозможные мифы, могут привлечь к уголовной ответственности.

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