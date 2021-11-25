Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 ноября: в регионе растет число желающих привиться

Волгоградцы стремятся получить защиту от ковида и QR-код. Фото: Олег ЗОЛОТО

В России на сегодня число новых заболевших коронавирусом чуть выше, чем накануне – почти 33,8 тысячи человек. Волгоградская область пока продолжает показывать снижение заболеваемости. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 454 жителей региона – это на 24 человека меньше, чем две недели назад, когда в области фиксировали пиковые значения заболеваемости. В целом за время пандемии в регионе заразились ковидом более 115,5 тысячи человек Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 ноября 2021 года.

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А вот рекордная смертность от коронавируса и его последствий сохраняется и в стране в целом, и в Волгоградской области. В России за минувшие сутки оперштаб официально подтвердил 1238 смертей, в том числе 36 летальных исходов среди волгоградцев. За время пандемии скончались от ковида уже 4396 жителей Волгограда и области.

При этом число выздоровевших после перенесенного ковида волгоградцев подросло. Закрыли листки временной нетрудоспособности накануне еще 416 человек, всего одолели коронавирус 99,2 тысячи жителей области.

Тем временем, в прививочных пунктах Волгограда желающие пройти вакцинацию от коронавируса встают в очереди. Второй день подряд регион бьет рекорды по числу прививок. Протесты против введения QR-кодов постепенно сходят на нет, накануне суд назначил солидные штрафы троим волгоградкам, штурмовавших офис Роспотребнадзора. Тем временем пять местных активистов антиваксеров, распространяющих всевозможные мифы, могут привлечь к уголовной ответственности.