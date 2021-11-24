Волгоградский Росздравнадзор передал в СК информацию о 5 антиваксерах

В Волгоградкой области вычислили 5 антиваксеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградских антиваксеров, активно выступающих против вакцинации от коронавируса и распространяющих всевозможные мифы о прививках, могут привлечь к уголовной ответственности. Информацию о 5 антипрививочниках из Волгоградской области уже передали в СК и прокуратуру. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на «Известия».

Противников иммунизации населения немало и в других регионах. Территориальные подразделения Росздравнадзора насчитали 37 граждан, которые открыто выступают против вакцинации. Больше всего антиваксеров в Карелии – 18 человек, Ростовская область на 2 месте – там составили 8 материалов, на 3-ем – Волгоградская область, где 5 жителей выразили антипрививочные настроения.

Отметим, что антиваксеров вычисляют в том числе благодаря публикациям в СМИ, а также с помощью соцсетей и мессенджеров. Их могут привлечь по статьям УК РФ – «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».