Отгулами, премиями и бесплатным проездом работодатели заманивают сотрудников на прививку от COVID-19 в Волгограде

Кто-то получает дополнительные дни к отпуску за прививку. Но большинство вакцинируется, чтобы спасти себе жизнь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградцы второй день бьют рекорды вакцинации: в день прививки от коронавируса делают больше 20 тысяч человек. У части из них стимул – дать себе шанс выжить, если заразишься ковидом, другие идут исключительно ради QR-кода, но кто-то даже ради премии от работодателя. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, на волгоградских предприятиях ввели разные стимулирующие выплаты за участие в вакцинации. По информации областного комитета по труду и занятости населения 1568 работодателей в регионе дают своим сотрудникам отгулы за прививку; 948 — добавляют дни к отпуску; 141 — выписывает премии вакцинированным работникам. Еще 471 работодателей рассказали об иных мерах. Например, они оплачивают своим работникам проезд до пунктов вакцинации.

Конечно, так поощряют сотрудников не везде. По грубым подсчётам, на предприятиях, где есть стимулирующие меры поддержки, работают 223 тысячи волгоградцев. Всего же, по данным облздрава, прививку от коронавируса в нашем регионе сделали уже 1 миллион 223 тысячи 688 человек. Это 76% от плана. Когда мы достигнем 100%, можно будет говорить, что у нас есть коллективный иммунитет.

В администрации также подсчитали, насколько активно прививаются разные категории волгоградцев. Так, уже сделали прививки:

- работники медицинских организаций – 80,59 тысячи человек,

- работники образовательных организаций – 100,8 тысячи человек,

- работники социальной сферы, МФЦ - 93,5 тысячи человек,

- граждане старше 60 лет – 352,2 тысячи человек,

- граждане с хроническими заболеваниями - 206,5 тысячи человек,

- прочие группы риска – 390 тысяч человек.