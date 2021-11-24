Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 ноября: рекордная смертность сохраняется

Лечатся от ковида почти 12 тысяч волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кривая коронавируса постепенно идет вниз и в России, и в Волгоградской области. На сегодня в стране 33,5 тысячи новых случаев COVID-19, среди них 458 волгоградцев. Всего в Волгограде и области заразились ковидом более 115 тысяч человек. И если заболеваемость слегка отошла от рекордных значений, то статистика смертности остается удручающей. Снова в регионе 37 смертей за сутки. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 ноября 2021 года.

За все время пандемии в России от коронавируса скончалось 267 819 человек. Волгоградская область потеряла 4360 своих жителей. Большинство летальных исходов приходится на Волгоград. Среди умерших все чаще встречаются люди еще молодые, на сегодня в скорбном списке 49-летняя женщина, накануне – 36-летний мужчина.

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При этом заболевших сейчас больше всего в Волжском – за минувшие сутки подтвердили коронавирус сразу у 152 волжан и у 131 жителя Волгограда, заразились также жители 27 районов области..

Если в стране накануне выписка превысила число новых заболевших, то в Волгограде и области закрыл больничный лист за минувшие сутки лишь 381 ковидный пациент. В целом за полтора года одолеть ковид удалось 98,8 тысячи волгоградцев. На лечении в госпиталях и поликлиниках региона сейчас находятся 11 903 пациента.

Тем временем, в регионе фиксируют рекордный приток желающих сделать прививку от коронавируса. За сутки вакцинировались более 20 тысяч человек.

А вот волгоградских антиваксеров, активно выступающих против вакцинации от коронавируса и распространяющих всевозможные мифы о прививках, могут привлечь к уголовной ответственности. Информацию о 5 антипрививочниках из региона передали в СК и прокуратуру.