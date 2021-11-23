Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 ноября 2021 11:29

За сутки ковид убил 35 волгоградцев: среди погибших 36-летний мужчина

С начала пандемии от коронавируса умерли 4323 жителя региона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число умерших от ковида растет каждый день.

Число умерших от ковида растет каждый день.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертность от коронавируса остается на высоком уровне. Во вторник, 23 ноября, ковид унес жизни еще 35 жителей Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, среди погибших 13 мужчин (36, 63, 63, 64, 64, 65, 66, 71, 71, 79, 82, 84, 87 лет) и 22 женщины (48, 50, 63, 63, 63, 65, 67, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 92 лет).

Как показывает статистика, погибают от ковида совсем молодые люди, которым еще жить да жить. Если говорить о географии смертности, то больше всего летальных случаев приходится на Волгоград (21). В Волжском от коронавируса умер 1 житель, в Котельниковском районе – 3 человека, в Михайловке – 2, по 1 в Жирновском, Калачевском, Камышинском, Кумылженском, Руднянском, Светлоярском, Суровикинском, Фроловском.

Всего с начала пандемии инфекция стала причиной смерти 4 323 жителей региона.