За сутки ковид убил 35 волгоградцев: среди погибших 36-летний мужчина

Число умерших от ковида растет каждый день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертность от коронавируса остается на высоком уровне. Во вторник, 23 ноября, ковид унес жизни еще 35 жителей Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, среди погибших 13 мужчин (36, 63, 63, 64, 64, 65, 66, 71, 71, 79, 82, 84, 87 лет) и 22 женщины (48, 50, 63, 63, 63, 65, 67, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 92 лет).

Как показывает статистика, погибают от ковида совсем молодые люди, которым еще жить да жить. Если говорить о географии смертности, то больше всего летальных случаев приходится на Волгоград (21). В Волжском от коронавируса умер 1 житель, в Котельниковском районе – 3 человека, в Михайловке – 2, по 1 в Жирновском, Калачевском, Камышинском, Кумылженском, Руднянском, Светлоярском, Суровикинском, Фроловском.

Всего с начала пандемии инфекция стала причиной смерти 4 323 жителей региона.