Волгоградцы побили суточный рекорд вакцинации от коронавируса

На прививку пришло рекордное количество жителей области. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

20813 жителей Волгоградской области сделали прививки от коронавируса 23 ноября. По данным волгоградского облздрава, это абсолютный рекорд с начала пандемии. Подействовала на людей ужасающая статистика смертности или строгие ограничения, неизвестно, но получить первый компонент вакцины от COVID-19 пришли 8752 человека. Еще 12061 пришли уколоться вторым компонентом вакцины. Вчерашний рекорд превысил предыдущий на 1,6 тысячи человек.

Таким образом, Волгоградская область выполнила 75% от намеченного плана по вакцинации. Осталось немного, и можно будет говорить о том, что в регионе есть коллективный иммунитет. Активно прививаются люди с хроническими заболеваниями и пожилыми – таких в прививочных пунктах около 48%.

Пока в Волгограде в достаточном количестве имеется любая вакцина, но «Спутник Лайт» есть уже не во всех прививочных пунктах. Медики напоминают, что для ревакцинации подходит любая зарегистрированная вакцина от COVID-19. «Спутника V» на минувшей неделе поступило 1,5 миллионов комплектов.