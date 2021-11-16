В Волгограде москвич погиб, распиливая боеприпасы времен войны

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Накануне на дачах в Советском районе Волгограда раздался взрыв, а после на месте ЧП обнаружили тело 67-летнего мужчины. Погибшего нашли в дачном гараже одного из домов, расположенных на улице Венской в СНТ «Центральный 2». У пенсионера из Москвы были повреждены лицо и грудь. Мужчина погиб при взрыве, когда пытался распилить болгаркой боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- Мужчина занимался распилом боеприпаса, который был зажат в слесарные тиски. В результате произошла детонация. Пенсионер получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Обнаружила его супруга, которая прибежала в гараж, услышав громкий хлопок, - рассказала «КП-Волгоград» и.о. представителя СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Рядом с телом погибшего в раскуроченном гараже обнаружили углошлифовальную машину, порох, металлические обломки и старые патроны различного колибра. Следователи СО по Советскому району Волгограда проводят проверку. Зачем москвич пилил патроны и все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

В Волгоградской области это далеко не первый случай, когда люди подрываются на снарядах времен Сталинградской битвы. Так, в мае в Городищенском районе неподалеку от поселка Самофаловка взорвался снаряд времен войны, погибли два поисковика – 60-летний мужчина и 15-летний подросток. После этого случая губернатор решил прекратить все работы поисковых отрядов в регионе.