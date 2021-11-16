Экс-помощник министра финансов Михаил Коробкин погиб при взрыве в Волгограде

Следователи проводят проверку. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде при взрыве в дачном гараже погиб бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин. По предварительным данным, мужчина распиливал болгаркой боеприпасы времен Великой Отечественной войны, когда один из них сдетонировал.

- Мужчина занимался обработкой боеприпаса, который был зажат в слесарные тиски. В результате произошла детонация. Пенсионер получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, - рассказала «КП-Волгоград» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Михаил Коробкин был помощником главы Минфина РФ Антона Силуанова до 2019 года. Известно, что бывший чиновник был страстным коллекционером. У него было немало предметов времен войны.

Напомним, трагедия случилась 15 ноября в частном доме в СНТ «Центральный 2» Советского района Волгограда. Михаил Коробкин был один в гараже, когда раздался взрыв. На звук прибежала испуганная супруга. Она и нашла тело погибшего мужа. При взрыве осколки попали в лицо и грудь, травмы оказались несовместимы с жизнью. Бывший чиновник погиб на месте.

На месте происшествия следователи обнаружили болгарку, порох, металлические осколки и патроны времен войны разного калибра. Что именно произошло в гараже, предстоит выяснить следователям. Идет проверка.