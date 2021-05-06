В Волгоградской области после смерти двух поисковиков остановили все раскопки

Фото администрации ВО.

Вечером 6 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился работу всех поисковых отрядов в регионе. Такое решение было принято после трагедии, которая произошла сегодня в Городищенском районе. Там, у поселка Самофаловка во время раскопок рванул снаряд времен войны. 69-летний мужчина и 15-летний подросток погибли на месте от полученных травм.

- Проверить все поисковые отряды, которые сейчас работают на территории Волгоградской области, на предмет соответствия заявленных мест раскопок с фактическим местом их проведения. А также провести проверку исполнения требований норм безопасности, - такие поручения дал глава региона подчиненным в ходе экстренного совещания, которое провели после ЧП.

Напомним, что поисковый отряд, который вел раскопки у Самофаловки, прибыл в Волгоградскую область из поселка Новосергиевка Оренбургской области. В отряде было 15 человек, в том числе 11 подростков.

Отметим, что буквально утром 6 мая губернатор Волгоградской области встречался с представителями поисковых отрядов «Безымянная высота» Волгоградской области и «Дон» Ростовской области, которые традиционно проводят раскопки на местах сражений Сталинградской битвы, неподалёку от Лысой горы. И только сегодня он благодарил поисковиков за ту «важную не только для родных павших защитников Отечества, но и для жителей всей страны в целом миссию», которую они выполняют. И даже наградил отличившихся отрядовцев.

На сказать, что за несколько дней поисковой работы на Лысой горе поисковики обнаружили останки трёх погибших бойцов Красной армии.