В Волгоградской области снаряд времен войны убил поисковиков: от взрыва погиб мужчина и подросток

Трагедия произошла у поселка Самофаловка, где поисковики вели раскопки. Фото администрации ВО.

Сегодня, 6 мая, прямо в канун Дня Победы в Волгоградской области разорвавшаяся мина времен войны унесла жизни двух членов поискового отряда «Память» - 60-летнего мужчины и 15-летнего мальчишки. Трагедия произошла в Городищенском районе неподалеку от поселка Самофаловка. Подросток - Павел Д. и мужчина Виктор С. из Оренбургской области погибли на месте.

Поисковый отряд "Память" приехал в Волгоградскую область на раскопки. В группе было 15 человек, в том числе 11 подростков - все из поселка Новосергиевка Оренбургской области. Они прибыли к нам в регион 26 апреля и на днях как раз планировали возвращаться домой. Но произошло ЧП.

- Сообщение о взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны поступило в Единую службу 6 мая примерно в 18.03. Взрыв произошел на высоте у поселка Самофаловка. К месту ЧП тут же были направлены две "скорые" из Городищенской райбольницы. Когда медики прибыли к месту трагедии, 60-летний мужчина был уже мертв. 15-летнего подростка еще пытались спасти. Безуспешно. Мальчик скончался на руках у врачей, - рассказывают "КП-Волгоград" в администрации Волгоградской области.

Раскопки поисковики вели на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2 в Городищенском районе.

Сейчас на месте происшествия работают профильные специалисты, выехал и оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Иванов.

На место ЧП прибыли и следователи СУ СК по Волгоградской области. Организована доследственная проверка.

- По предварительным данным, во время раскопок произошла детонация боевого снаряда времен Великой Отечественной войны. В зоне взрыва находились 15-летний подросток и 60-летний мужчина. Они получили смертельные травмы. На место выехала следственно-оперативная группа из числа следователей территориального подразделения СКР, следователей-криминалистов аппарата ведомства, а также оперативных сотрудников полиции. С соблюдением мер безопасности организован комплекс неотложных следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

Прокуратура Волгоградской области в свою очередь также организовала проверка по факту взрыва при проведении поисковых работ в Городищенском районе.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился остановить работу всех поисковых отрядов в регионе после подрыва двух человек на снаряде времен войны.