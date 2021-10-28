Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 октября: стремительный рост заболеваемости не останавливается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 28 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус продолжает ставить страшные антирекорды, с каждым днем заболевших и умерших становится все больше. 28 октября в Волгоградской области зафиксировали резкое увеличение суточного прироста заразившихся, выявили 423 случая COVID-19, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Накануне было на 11 заболевших меньше. За всю пандемию в регионе вирус подхватили 102 698 жителей. В четверг в области повторился максимум по числу смертей, от осложнений ковида скончались 30 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

По всей России сегодня также антирекорды по числу заболевших и умерших. Подтвердился ковид у 40 096 жителей страны. Погибли от вируса за сутки 1 159 человека. За всю пандемию ее жертвами стали 235 057 россиян, в Волгоградской области скончался 3 471 житель.

За минувшие сутки в регионе выздоровели от коронавируса 303 пациента, всего с марта прошлого года победили опасную болезнь 90 553 волгоградца.

Обстановка с ковидом продолжает быть очень напряженной, стабилизировать ситуацию пока не удается. В Волгоградской области с 30 октября начнут действовать новые ограничения, новую редакцию антиковидного постановления подписал губернатор. Непривитые или неболевшие в течение полугода коронавирусом волгоградцы старше 60 лет и/или с хроническими заболеваниями теперь в обязательном порядке должны находиться на самоизоляции, ранее эта мера распространялась на пенсионеров 65+. С 30 октября закроются бани, сауны, библиотеки, кинотеатры. Заведения и учреждения, которые продолжат работать на нерабочей неделе, нельзя будет посетить без QR-кода.