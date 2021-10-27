В Волгограде и области ужесточили антиковидные меры с 30 октября 2021

Теперь QR-код станет главным пропуском во многие места и даже магазины. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Дополнительные карантинные ограничения по коронавирусу ввел оперативный штаб для жителей Волгоградской области с 30 октября 2021 года. В объявленные президентом нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе объявили локдаун, но не для всех. Глава региона подписал новую редакцию режимного постановления №179 и еще два документа. Непривитых больше не пустят в непродовольственные магазины. QR-коды становятся необходимостью. Также непривитых от ковида пенсионеров и хроников отправили на обязательную самоизоляцию, ввели новые ограничения для кафе и других заведений общепита. Закроют кинотеатры, бани, библиотеки, бассейны.

- Решение принято в соответствии с поручениями по итогам совещания с членами Правительства РФ, утвержденными Президентом России, а также с предложениями главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, - сообщили в оперативном штабе.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Волгоградской области отменили все массовые досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные и спортивные мероприятия, запланированные соревнования, турниры, а также рекламные акции. В это время закроют все ФОКи, бассейны, сауны и бани. Фитнес-клубы продолжат работать по QR-кодам. Также будут закрыты в нерабочие дни в Волгограде выставочные и концертные залы, библиотеки, кинотеатры, цирк, ДК и прочие культурно-досуговые учреждения, за исключением театров и музеев. При этом несколько театров уже сообщили об отмене спектаклей с 30 октября. Очные лекции и тренинги тоже под запретом, как и любые концерты в кафе, барах и ресторанах. Закроют в начале ноября в Волгограде и аттракционы в парках, ТРЦ и аквапарках. Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную помощь.

Как и в столице, работать с 1 по 7 ноября 2021 в Волгограде и области из магазинов будут аптеки, продовольственные магазины, супермаркеты, а также те торговые точки, где продают товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30%.

Кроме того, с 1 по 7 ноября 2021 года в Волгограде и области непродовольственные магазины будут обслуживать только привитых от коронавируса, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест покупателей. С собой придется носить и паспорт. У сотрудников ТРЦ и магазинов, в которые ограничат доступ, тоже должны быть такие документы.

Что касается жителей Волгоградской области старше 60 лет и неработающих хроников, то с 30 октября 2021 года для них ввели режим самоизоляции. Не коснутся ограничения вакцинированных и переболевших коронавирусом в течение полугода. Рекомендовали сидеть дома и работающим волгоградцам с хроническими заболеваниями. Тем временем, работодатели должны перевести на удаленку всех сотрудников старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания. Срок дистанционной работы установили на четыре недели - для вакцинации и формирования иммунитета.

Плюс к этому в Волгоградской области теперь под запретом ночные зрелищно-развлекательные события. Не смогут работать с 23.00 до 6 часов утра кафе, бары и рестораны (можно только делать доставку и продавать блюда на вынос). Общепит и учреждения культуры с 30 октября 2021 года потеряли статус свободной от COVID-19 зоны. Они снова могут заполнять залы максимум на 50%.

Напомним, с 25 октября 2021 года в Волгограде и области также ввели ограничения для непривитых в междугородных автобусах, МФЦ, а также запреты на публичный WI-FI и на командировки для невакцинированных.