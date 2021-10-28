Что будет работать в нерабочие дни в Волгограде с 30 октября по 7 ноября 2021 года

В супермаркет пустят в маске, а в торговый центр еще и с QR-кодом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде и области нерабочие дни из-за коронавируса продлятся с 30 октября по 7 ноября 2021 года согласно указу президента и решению главы региона. После опубликования постановления губернатора №734 стало ясно, как и кто будет работать в Волгограде в длинные выходные ноября, что закроют в нерабочие дни и кто будет сидеть дома.

Что будет работать в нерабочие дни в Волгограде с 30 октября по 7 ноября 2021

Большие изменения ждут магазины. В Волгограде в нерабочие дни с 30 октября смогут работать без ограничений аптеки, продовольственные магазины, а также торговые точки, где доля непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте не меньше 30%. При этом для прохода в непродовольственные магазины волгоградцам придется показать QR-код или документы о вакцинации от коронавируса или перенесенном в течение 6 месяцев заболевании. Исключение сделают только для детей. Без ограничений можно будет купить одежду и обувь в интернет-магазинах.

Для любителей ЗОЖ продолжат работать в Волгограде в нерабочие дни ноября 2021 фитнес-клубы, которые уже пускают посетителей только по QR-кодам или документам о вакцинации и перенесенном коронавирусе. Будут открыты в ноябрьские каникулы кафе, бары и рестораны, столовые и другие заведения общепита. Правда, работать по ночам им с 30 октября запретили. С 23.00 до 6.00 волгоградцам будет доступна только доставка блюд, также можно работать на вынос. Кроме того, под запретом любые концерты в общепите.

Продолжат работать в вынужденные выходные ноября 2021 в Волгограде театры и музеи. Однако залы будут наполнены лишь на 50%. Правда, часть театров уже объявила об отмене спектаклей.

Больницы Волгограда итак работают на износ, поликлиники также будут принимать пациентов в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. А вот стоматологии смогут оказывать только неотложную и экстренную помощь.

Что не будет работать в Волгограде в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 в Волгограде закроют все бани и сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, кинотеатры, концертные и выставочные залы, цирк, ДК, библиотеки и другие учреждения сферы культуры и досуга. Не работают в ноябрьские каникулы в Волгограде все аттракционы в ТРЦ, парках и аквапарках. Школы уйдут на долгие каникулы.

Также в нерабочие дни ноября 2021 в Волгограде полностью отменят все массовые мероприятия, в том числе культурные, развлекательные, образовательные, рекламные, физкультурные и спортивные.

Ввели в Волгоградской области с 30 октября 2021 и другие карантинные ограничения по коронавирусу (читать подробнее).