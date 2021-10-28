В Волгоградской области жителей старше 60 лет отправили на обязательную самоизоляцию

Волгоградцы старше 60-ти лет могут выходить из дома только в определенных случаях, например, в магазин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться. В Волгоградской области начнут действовать новые противоковидные ограничения. Так с 30 октября режим обязательной самоизоляции введут для непривитых или непереболевших коронавирусом волгоградцев старше 60-ти лет. Выходить из дома будет разрешено только для посещения поликлиники, пункта вакцинации, магазинов, для выноса мусора и прогулок на свежем воздухе. Тем гражданам, которые не сделали прививку и имеют хронические заболевание, рекомендовали с 30 октября быть на самоизоляции.

Для вакцинированных от ковида или переболевших в течение полугода жителей региона в возрасте 60+ режим самоизоляции не действует. Отметим, ранее обязательная самоизоляция была введена для непривитых волгоградцев старше 65-ти лет.

Кроме того, по новой редакции постановления губернатора работодатели должны перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет и/или с хроническими заболеваниями на 4 недели. Этот срок дается для того, чтобы волгоградцы прошли вакцинацию от коронавируса.