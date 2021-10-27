Что сейчас происходит в спортшколе Волгограда, детская баскетбольная команда которой разбилась в ДТП на Ставрополье

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото школа олимпийского резерва №2.

Почти полгода прошло с момента смертельного ДТП в Ставропольском крае, когда в аварию попал автобус с детской баскетбольной командой из СШОР №2 Волгограда. Для многих это стало шоком: погибли 5 девочек. Пострадали еще 12 детей и взрослых. Дочь тренера Татьяны Шахматовой, которая везла баскетболисток на соревнования, провела все это время в коме. В ближайшие дни директору спортивной школы олимпийского резерва №2 Татьяне Астафьевой предъявят обвинение. А тренеры и родители готовы выйти на митинг против назначения вместо нее нового руководителя. «КП-Волгоград» узнала, что сейчас происходит в спортшколе и как она пережила эту трагедию.

МОЖЕТ ТОЛЬКО ОТКРЫВАТЬ ГЛАЗА: ДОЧЬ ТРЕНЕРА ПРОВЕЛА 5 МЕСЯЦЕВ В КОМЕ

Экс-директор школы Татьяна Астафьева до сих пор находится под домашним арестом в Ставрополе, где ей сняли квартиру. Расследование уже завершено, сейчас фигуранты уголовного дела знакомятся с материалами. Впереди суд. Все понимают: Татьяна Астафьева в спортшколу уже не вернется.

Тренер Татьяна Шахматова сейчас занимается только ребенком, рассказали коллеги. Ее дочь Катя сильнее всех пострадала в той аварии. Больше пяти месяцев девочка провела в коме. Сейчас она пришла в себя, но еще находится в тяжелом состоянии, у нее серьезная травма головы. Она может только открывать и закрывать глаза, не больше. В июле мать с дочерью вернулись из московской клиники в Волгоград, лежали в больнице, потом в хосписе, сейчас снова в больнице. Глава семьи работает в этой же школе тренером. Игорь Шахматов сейчас думает только о том, чтобы поставить ребенка на ноги.

- Слава богу, у других девчонок все не так критично, - рассказала «КП-Волгоград» тренер Наталья Бочарова. - У Златы стоит спица в ноге, но она уже ходит. Вике сделали операцию челюстную, она уже даже тренируется. Маша недавно летала на повторную консультацию в Москву. Некоторым девочкам требуется пластическая операция, но они уже восстанавливаются. Катя – самая тяжелая.

Девочки сделали это фото за несколько минут до ДТП в Ставропольском крае. Слева – Арина, она погибла. Рядом с ней - Катя и Вика, которые получили тяжелые травмы.

ЗА 5 ЛЕТ – НИ КОПЕЙКИ НА СОРЕВНОВАНИЯ

У родителей детей, которые не пострадали в этой аварии, сейчас другие проблемы: они хотят, чтобы их дети не просто убивали время в спортшколе, а добивались успехов, медалей, кубков. Ведь школа олимпийского резерва должна готовить профессиональных игроков. После ДТП в СШОР №2 назначили нового директора, которого не хотят видеть у руля ни родители, ни тренеры. Они и обратились с криком души в редакцию «КП-Волгоград».

- Юрий Матвеев не имеет никакого отношения к баскетболу, у него нет необходимого управленческого опыта работы. На все обращения в спорткомитет Волгоградской области, администрацию Волгограда мы получили «отписки», что данный человек соответствует занимаемой должности, - объясняют родители.

Тренеры разделились на два лагеря, с назначением нового директора не смирилось большинство из них.

- Назначили директором человека, который, на мой взгляд, не должен занимать эту должность. У нас и так в школе полно проблем. Мы потеряли пять детей, остались без директора, которая полностью вела спортивную работу, в марте умерла старейший сотрудник - заместитель директора по спорту. Для нас это год невосполнимых потерь, - рассказывает замдиректора по финансово-хозяйственной деятельности Ирина Лапина. - И нам дают непрофессионала, без руководящего опыта. У нас не просто школа, а школа олимпийского резерва. А мы вот-вот упадем до уровня дворового спорта. У нас за два месяца не было ни одного тренерского совета, директор не понимает, зачем вообще нужны соревнования.

Мы – реально нищие, говорят в школе.

- За последние пять лет нам не дали ни копейки на поездки на соревнования. В этом году нам почти 500 тысяч рублей недодали на уплату налога на имущество. На коммуналку нам нужно 800 тысяч, дали 170, - продолжает финансист. - Заработать мы можем на проведении соревнований для других организаций, сдаче зала в аренду. Мы делаем все, чтобы родители вкладывали деньги не в школу, а только в своего ребенка.

ПОЛМИЛЛИОНА НА РЕБЕНКА В ГОД

Но гораздо больше тренеров беспокоят даже не финансовые проблемы СШОР №2, а полная смена приоритетов.

- Как может быть директором СШОР обычный учитель физкультуры, который вообще не знаком с баскетболом и не разбирается в специфике спортшколы? – рассуждает тренер Наталья Бочарова, которая несколько месяцев после трагедии исполняла обязанности директора, но решила, что поднять школу не сможет. - Баскетбол новому директору вообще не нужен, он хочет зарабатывать на ФОКе. За три месяца он покрасил забор, отремонтировал три дощечки в зале. Мы предложили спорткомитету и областной федерации баскетбола кандидатуры Александра Гуторова и Сергея Рыбалкина, но они их не устроили (оба – звезды баскетбола 90-х, выступали за волгоградский «Аквариус», тренеры с большим опытом, мастера спорта. Рыбалкин – кандидат педагогических наук – прим. ред.).

Родители теперь не знают, какое будущее ждет их детей и есть ли оно вообще у юных спортсменов. Ведь профессионального баскетбола в Волгограде давно нет.

- Чтобы дети дальше где-то играли, нужен контакт с другими регионами, где есть профессиональные баскетбольные команды. Фактически, от фамилии и известности директора зависит будущее детей, которые сегодня тренируются в спортшколе, - считает руководитель Волгоградской региональной общественной организации «Областная федерация баскетбола» Александр Воропаев.

- На собраниях нам говорят: «Да, дети должны ездить на соревнования. Но денег мы выделить не можем, их нет. Собирайте деньги на поездку, перечисляйте их на счет аккредитованной федерации баскетбола и тогда мы оформим выезд», - делится Людмила, ребенок которой тренируется в спортшколе. - Мы так уже делали два года назад, но это выходит дороже за счет комиссий, и никакого отчета мы не получаем. Нам проще и дешевле организовать поездку самим.

По словам родителей, участие только в Первенстве России обходится им в 500 – 600 тысяч рублей в год на одного ребенка. Приходится оплачивать и работу судей на местных турнирах. Есть талантливые дети, чья семья не может себе этого позволить.

- В таких случаях тренер говорит родителям: либо мы едем и имеем шанс на победу, но для этого вы должны сдать деньги за этого парня, либо мы едем просто участвовать. И родители принимают решение, сбрасываться им или нет, - рассказывает отец другой юной баскетболистки.

Родители понимают, что конфликт в школе на пользу их детям-спортсменам не пойдет.

- Пока мы пытаемся договориться, решить вопрос мирным путем. Нас несколько сотен человек, которые всем сердцем болеют за баскетбол, за детей. Если ничего не изменится, мы готовы выходить на митинги, - говорят родители.

ФУРА РАЗДАВИЛА МИКРОАВТОБУС

Напомним, смертельная авария случилась в страстную пятницу, 30 апреля 2021 года, на 534 километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Из-за вылетевшего на встречку лихача на легковушке многотонная фура опрокинулась и буквально раздавила микроавтобус, в котором ехали 18 человек.

ДТП случилось вечером 30 апреля. Фото предоставлено очевидцами.

За рулем «девятки» был злостный нарушитель ПДД, 36-летний житель Ставрополья Максим Ларионов, который только за прошлый год «заработал» с десяток штрафов за любовь к быстрой езде. В тот день он решил объехать пробку по встречной полосе, но не успел вернуться в ряд и зацепил колесо фуры. Та резко затормозила, пошла юзом и обрушилась на автобус с детьми. Руслан Нахметов пытался увести микроавтобус от столкновения, даже выехал на обочину, но не получилось.

В столице Карачаево-Черкессии в начале мая должен был пройти ежегодный турнир по баскетболу. Баскетболисты СШОР №2 постоянно участвовали в этих соревнованиях. Поехали на автобусе с водителем, который уже много лет работал со школой. Тренер Татьяна Шахматова везла на соревнования в Черкесск 13 баскетболистов, среди которых была и ее собственная дочь. Водитель взял с собой семью - племянница хотела посмотреть игру.

В Волгограде в этот день был финал другого турнира, поэтому директор спортшколы вместе с внучкой-баскетболисткой отправилась в Черкесск на своей машине после его окончания. Самой младшей в команде 10-летней Сони чудом не оказалась в том автобусе.

- Лучше бы я оказалась вместо кого-нибудь из погибших детей. В этом автобусе, - заявила Татьяна Владимировна «КП-Волгоград» сразу после аварии.

Дети часто ездили на соревнования с этим водителем. Фото предоставлено очевидцами.

Все взрослые остались живы, пять детей погибли в том жутком ДТП на Ставрополье. Многие получили тяжелые ранения, семь девочек в тяжелом состоянии отправили на лечение в Москву, двое были в коме. Лишь одна юная спортсменка чудом избежала серьезных травм.

Проверки после этой трагедии проводили все ведомства. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело и на водителя-лихача за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», и на водителя микроавтобуса за «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», и на директора СШОР №2 Татьяну Астафьеву по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».