Двум водителям и директору спортшколы предъявили обвинение из-за ДТП на Ставрополье, в котором погибли волгоградские девочки-баскетболистки

Фото предоставлено очевидцами ДТП

Главное следственное управление Следственного комитета России продолжает расследовать уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло в Ставропольском крае. В аварию попал автобус с детской баскетбольной командой из Волгограда. Трагедия унесла жизни пятерых девочек. Следователи предъявили обвинение двум водителям Максиму Ларионову и Руслану Нахметову, а также директору Спортивной школы олимпийского резерва №2 Татьяне Астафьевой, сообщили «КП-Волгоград» в Следственном комитете РФ.

- Одновременно следствием проверяются обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денежных средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей, - уточнили в Следственном комитете РФ.

Поездку на детский турнир в Черкесск организовала руководитель СШОР №2 с грубым нарушением правил. Не была уведомлена ГИБДД, микроавтобус не соответствовал требованиям организованной перевозки группы детей. Баскетбольную команду вез Руслан Нахметов на транспорте, который не был оборудован ремнями безопасности. Авария же случилась из-за выскочившего на встречную полосу Максима Ларионова, который был за рулем «ВАЗ-2109». ДТП произошло 30 апреля на 534 километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь».

На встречной полосе отечественная легковушка столкнулась с грузовиком «DAF». От удара фуру отбросило на встречку, где она буквально рухнула на автобус с детьми.

Ларионову было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», Нахметову – по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», Астафьевой – по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». Ларионов находится в СИЗО, Нахметова и Астафьевой отправили под домашний арест. По уголовному делу допросили пострадавших юных баскетболисток и их родителей. Их признали потерпевшими.

- По результатам следственных и иных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустивших нарушения, - добавили в СК РФ.

Напомним, в результате трагедии на Ставрополье погибли 5 девочек-баскетболисток, пострадали 12 человек. Получившие травмы дети продолжают лечение в московских клиниках.

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