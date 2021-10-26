В Волгограде убийца студента-медика в последнем слове извинился перед матерью погибшего

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

В Волгоградском областном суде завершились прения по уголовному делу в отношении убийцы 17-летнего студента медуниверситета. Подсудимый Виталий Васильев сегодня выступил с последним словом. Он извинился перед матерью погибшего Тимура Гаврилова.

- Ваша честь, я хочу еще раз выразить свои извинения потерпевшей стороне. Хочу сказать, я готов оплачивать иск, если у меня будет такая возможность, - сказал Виталий Васильев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, приговор подсудимому огласят в среду, 27 октября.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 июня 2020 года в Ворошиловском районе Волгограда. Васильев зарезал юношу, который приехал учиться в Волгоград из Азербайджана на стоматолога. После преступления убийца скрылся, его искали больше недели. В поисках принимали участие сотрудники региональных Следственного комитета, МВД, ФСБ. Поймали Виталия в Смоленской области, он собирался покинуть страну. Парень не отрицал, что совершил убийство на национальной почве.

Васильев обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку по мотивам национальной ненависти», «Незаконное изготовление огнестрельного оружия», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ».

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