Следователи задержали беглого заключенного, который изнасиловал школьницу в Волгограде и женщину в Астрахани

Милохова задержали на одном из городских рынков. Фото: соцсети

В пятницу насильника-педофила, сбежавшего из ульяновской колонии-поселения, задержали на рынке в Астрахани. 29-летний житель Ульяновска Дмитрий Милохов отбывал наказание за хищение. После побега 10 октября он изнасиловал 15-летнюю школьницу в Кировском районе Волгограда. Отметился преступник и в соседней Астрахани, где накануне успел изнасиловать женщину.

- Жителя Ульяновской области задержали по подозрению в изнасиловании местной жительницы, которое он совершил вчера в Астрахани, - рассказал «КП-Волгоград» представитель СУ СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

Сейчас насильника допрашивают следователи. Кадр видео СКР АО

С утра 15 октября волгоградская полиция объявила о вознаграждении за любые сведения о местонахождении Дмитрия Милохова. Информацию следователи оценили в 300 тысяч рублей.

29-летний мужчина самовольно ушел из колонии-поселения в Ульяновской области. На следующий день он уже был в Волгограде. Вечером 10 октября мужчина встретил в Кировском районе девочку, которая шла домой одна. Изнасиловав школьницу, преступник скрылся. Его личность удалось установить по биологическим следам, которые остались на одежде 15-летней жертвы. Милохова объявили в розыск, после появилась информация, что он может оказаться в соседней Астрахани.

Вечером 14 октября на улице 2-й Зеленгинской в Кировском районе Астрахани беглый заключенный напал на молодую женщину. Угрожая ножом, он сначала отобрал мобильник, а затем изнасиловал очередную жертву. Плюс к уже имеющимся статьям астраханские следователи возбудили уголовное дело за разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера.