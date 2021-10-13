В Волгограде ищут насильника 15-летней девочки

В Волгограде объявили в розыск насильника 15-летней девочки. Фото: СУ СК России по Волгоградской области

Следователи объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде. Преступление произошло вечером 10 октября в Кировском районе. Правоохранители уже выяснили личность нападавшего – это ранее судимый ульяновец Дмитрий Милохов. Мужчина. 29-летний мужчина сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области.

Как сообщили в Следственном комитете Волгоградской области, Милохов напал на 15-летнюю девочку в Кировском районе, когда она возвращалась домой. Он изнасиловал несовершеннолетнюю и скрылся. Специалисты установили, что преступление против ребёнка совершил именно он по биологическим следам на одежде потерпевшей. Накануне 29-летний преступник самовольно ушел из колонии-поселения в Ульяновской области, где отбывал наказание за хищение.

Сейчас все правоохранители Волгоградской области ищут Дмитрия Милохова и просят жителей помочь в розыске.

Приметы: рост 175-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые.

Особая примета: на кисти правой руки имеются татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье в виде паука, на груди в виде креста.

У напавшего на школьницу в Волгограде Дмитрия Милохова есть тату на правой кисти. Фото: СУ СК по Волгоградской области

Все, кто видел разыскиваемого или знает, где он может быть, просьба сообщить эту информацию по телефонам: 8-960-873-00-01, 8-937-567-46-10, 8(8442) 93-76-30.

Напомним, 21 июля 2021 года волгоградец Дмитрий Соболев, после освобождения из тюрьмы за убийство, надругался над 14-летней девочкой в Кировском районе. Преступник напал на школьницу и изнасиловал в камышах у автомойки. Тогда его искали в Волгограде почти две недели.