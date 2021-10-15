В Волгограде объявили вознаграждение за информацию о разыскиваемом насильнике

Полиция Волгограда объявила вознаграждение в 300 тысяч за информацию о разыскиваемом насильнике. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 15 октября, в волгоградская полиция объявила о вознаграждении за сообщения о сбежавшем преступнике Дмитрии Милохове. 29-летний житель Ульяновска самовольно покинул колонию-поселение в своём регионе, где отбывал наказание за хищение. 10 октября в Волгограде он совершил более тяжкое преступление – изнасиловал 15-летнюю девочку в Кировском районе. За достоверную информацию, которая поможет поймать разыскиваемого преступника, полагается 300 тысяч рублей. Известно, что Милохова уже ищут и в Астраханской области.

Напомним, полицейские установили личность преступника, напавшего на школьницу в Кировском районе Волгограда 10 октября, по биоматериалу с одежды пострадавшей. На сбежавшего преступника возбудили уголовные дела за изнасилование несовершеннолетней и грабёж.

У разыскиваемого в Волгоградской области Дмитрия Милохова есть тату на правой кисти. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В ГУ МВД России по Волгоградской области еще раз напомнили приметы Дмитрия Михолова: рост 175-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые.

Особая примета: в области живота справа послеоперационный шрам, на указательном пальце правой руки шрам 2 см., на кисти правой руки имеются татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье в виде паука, на груди в виде креста.

Волгоградцев, которые могут знать, где находится преступник, или видели его, просят рассказать об этом по телефонам: дежурная часть Главного Управления МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, +7 995-418-75-08 (оперативный сотрудник). Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Сегодня появились сведения, что полиция Астраханской области присоединилась к поискам напавшего на 15-летнюю волгоградку. Есть информация, что преступника видели в этом регионе.