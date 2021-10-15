Затащил в гаражи в спальном районе: что известно об изнасиловании 26-летней астраханки беглым заключенным

Милохова задержали 15 октября. Кадр видео Су СКР по Астраханской области

Вечером 14 октября на улице 2-й Зеленгинской в Кировском районе Астрахани беглый заключенный напал на молодую женщину. 26-летняя девушка возвращалась домой, когда в 21.45 ее заметил 29-летний Дмитрий Милохов. До этого мужчина сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области, а после изнасиловал 15-летнюю школьницу на юге Волгограда.

- Все произошло в спальном районе. Угрожая ножом, преступник затащил девушку в безлюдное место в гаражах, - рассказал «КП-Волгоград» представитель СУ СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

В гаражах Дмитрий Милохов угрожал девушке убийством. Чтобы жертва не сопротивлялась, приставил нож к горлу. А перед этим отобрал у нее мобильник, чтобы та не смогла позвать на помощь. Изнасиловав молодую женщину, мужчина скрылся.

Задержали подозреваемого около полудня 15 октября на одном из городских рынков Астрахани. Тогда и выяснилось, что это никто иной, как 29-летний житель Ульяновской области Дмитрий Милохов, которого уже почти неделю разыскивали за побег из колонии-поселения и изнасилование несовершеннолетней. Срок мужчина получил за хищение. Но уже 10 октября беглый заключенный оказался на юге Волгограда, где напал на 15-летнюю школьницу. Установить личность преступника удалось после исследования на ДНК биоматериала, который остался на одежде девочки.

К уже имеющемуся солидному «послужному» списку, астраханские следователи завели на Милохова уголовное дело по трем статьям - за разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Им еще предстоит отследить путь беглого заключенного и все обстоятельства двух изнасилований. Не исключено, что эти преступления за последние дни были не единственными.