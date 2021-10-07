Сети не зарабатывают, нет платежеспособного спроса: бизнесмен Николай Лукьяненко о скором коллапсе в снабжении продуктами

В Волгограде и области влетели цены на продукты первой необходимости. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцев беспокоит резкий рост цен на продукты. Становятся «золотыми» не только деликатесы, но и картошка, и прочие овощи из борщевого набора. В облпромторге заявляют, что скачки цен с производством не связаны. Фермеры и коммерсанты тоже бьют тревогу. По мнению предпринимателя Николая Лукьяненко, вне зависимости от урожая нас ждет коллапс в снабжении продуктами, так как у бизнеса есть возможность произвести, но нет возможности продать.

- Традиционная цепочка «производитель – дистрибьютор – сетевой ритейл» сегодня работает не совсем корректно. Торговые сети наши волгоградские продаются, коллапс случился с «МАНом», уходит «Радеж». Бизнес прибыльный и успешный не продается. Сети реально перестали зарабатывать, и это связано с множеством факторов. Один из них – отсутствие платежеспособного спроса, - поделился с «КП-Волгоград» Николай Лукьяненко. - Люди ушли в сетевые дискаунтеры, где продукты не берусь говорить какого качества, но цена на полке на 30-40% ниже традиционного магазина.

Постепенно из логистической цепочки начинают выпадать дистрибьюторы – предприятия, которые занимаются логистикой продуктов питания.

- В последний год с этого рынка средние и малые компании уходят, закрываются. Это те, кто поставлял и развозил продукцию в села. Рано или поздно дистрибьютор туда возить уже не будет, у него нет объема. Мы вернемся в 90-е. Чтобы что-то купить селянам придется ехать в райцентр, в крупный город. Уже есть села в Волгоградской области и других регионах, где просто нет магазина. Это даст дополнительный отток населения. Мало кто будет жить в селе, где нет возможности купить даже хлеба, я уж не говорю про бытовую химию и прочее, - считает предприниматель.

Исчезает дистрибьютор, не берет товар у производителя, падают продажи. Производитель может произвести больше, но продать не получается.

- По факту происходит монополизация рынка. В итоге останутся только крупные сети, но и они уже тоже убыточные, - подчеркивает Николай Лукьяненко. - Я думаю, мы скоро увидим ситуацию, когда и сетевые магазины начнут закрываться. Например, прибыль одной сети волгоградской за 2020 год упала более чем в 4 раза (не буду говорить название). То, что сегодня продался «Радеж», говорит о том, что этот процесс начался.

По мнению эксперта, еще одним фактором стало то, что крупные производители долгое время работали с сетями. Но в последнее время государство начало вмешиваться с ценовым регулированием.

- Сейчас производителю по большому счету дешевле не производить. Налоги растут, затраты растут. Все хотят, чтобы росла зарплата. В итоге бизнес ужимает свои расходы, - резюмирует наш собеседник. - Социальные направления, снабжение отдаленных точек - все сжимается и в конечном итоге просто исчезнет.