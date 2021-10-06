Волгоградский фермер объяснил, почему цены на картофель и другие продукты будут расти и расти

Цены на овощи бьют один рекорд за другим. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы хорошо запомнили золотую морковку и свеклу, за килограмм которых весной приходилось отдавать около ста рублей. Осенью жителей области уже пугают цены на картошку. Торговцы говорят, что уже зимой «второй хлеб» будет стоить под сотню. Известный волгоградский фермер Андрей Прошаков высказал свою точку зрения и назвал причины, по которым цены на продукты дальше будут только расти.

- В ежемесячном докладе «О социально- экономическом положении» страны Росстат отчитался, что объем производства продуктов сельского хозяйства за август рухнул на 10,1%. Предположу, что ситуация такова, что даже Росстату показать стабильность с продовольствием нет возможности, - отмечает иловлинский фермер. - Алчность агроолигархов и жадность торговцев, помноженная на некомпетентность чиновников всех уровней, не исключаю даже корысть, в результате дали неоправданно высокие цены, низкое качество и мизерный ассортимент на прилавках магазинов.

В разговоре с корреспондентом «КП-Волгоград» Андрей Прошаков отметил, что причина роста цен на продукты не в отсутствии иностранных рабочих или плохой погоды. Мелких сельхозпроизводителей практически нет, нет и конкуренции. Поэтому к зиме золотой станет не только картошка, но и другие продукты. Цены будут расти, пока не изменятся приоритеты.

- Сейчас сложилась такая ситуация, что в целом сельском поселении земля принадлежит одному человеку. Эти так называемые агроолигархи, монополисты. Один торгует яблоками, другой овощами, третий мясом. Они получают помощь от государства ничуть не меньше, чем советские совхозы и колхозы. Когда-то они были скромными, а сейчас ездят на машинах, которые стоят вдвое дороже, чем весь бюджет сельского поселения на тысячу человек. При этом сегодня в Иловлинской районной думе нет ни одного крестьянина, не говоря уже об областной или федеральной думе. Пока мы не поменяем приоритеты в пользу мелких производителей, ничего не изменится, - считает Андрей Прошаков.

По мнению фермера, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нужно минимум четыре года.