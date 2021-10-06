Бурный рост цен на картошку в Волгоградской области не связан с уменьшением производства овощей

Пока картошка стоит от 34 до 50 рублей за килограмм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградцы всерьез обеспокоены ростом цен на картофель. Торговцы пугают, что это не предел и зимой второй хлеб будет стоить около ста рублей за кило. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, бурный рост цен на картошку не связан с уменьшением производства овощей. Кроме того, стоимость «борщевого набора» в регионе за последний месяц оставалась прежней за счет снижения цены на морковь и лук.

- Производство овощей в регионе не уменьшается. Волгоградская область на протяжении последних трех лет собирает урожай овощей на уровне одного миллиона тонн, - прокомментировали в облпромторге.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в 2021 году в регионе картофель занимает площадь в 2,5 тысячи гектаров, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Однако дождливая осень привела к тому, что на сегодня аграрии убрали лишь 42% посевных площадей. Урожайность картофеля составила 241,5 центнера с гектара. Уборка продолжается.

Тем временем, профильные комитеты мониторят отпускные и розничные цены у сельхозпроизводителей и в торговых сетях, чтобы не допустить их необоснованного завышения. Работают с ритейлерами, организуют закупочные сессии для местных аграриев. Пока в целом по статистике все не так уж плохо, как кажется волгоградцам.

- За последний месяц цена «борщевого набора» в Волгоградской области осталась прежней и составила 171,75 рубля, несмотря на изменение цен на отдельные позиции овощей. Так, несмотря на увеличение цены на картофель, снизились цены на морковь (на 8,2%) и лук (на 7,2%), цены на свеклу и капусту остались практически без изменений, - отмечают в облпромторге.

Более того, потребительские цены в Волгоградской области на сегодня одни из самых низких в ЮФО. По данным на конец сентября, лук репчатый и морковь у нас самые дешевые, по картошке и капусте регион на втором месте на юге страны. Волгоградцам советуют закупаться напрямую у фермеров на ярмарках. Их сегодня в области более двухсот.