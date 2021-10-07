В Волгограде вновь подорожали яйца и борщевой набор

Овощи заметно подорожали. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Волгоградстата, на первой неделе октября в Волгограде и области вновь резко подорожал борщевой набор овощей. Более 10% прибавила в цене картошка и теперь второй хлеб обходится около 40 рублей за килограмм, на 1,8% подорожал лук, на 2,8% - морковь, на 0,4% - капуста. Вторую неделю подряд среди рекордсменов и яйца, стоимость которых подскочила более, чем на 9 процентов.

При этом ожидаемо побили рекорды помидоры – плюс 16% к цене, теперь килограмм томатов согласно официальной статистике обходится около 74 рублей. Огурцы подорожали на 22,3% и стоят около 80 рублей. На прилавках магазинов сейчас появляются в основном уже тепличные овощи.

Дороже стало и мясо. Стоимость свинины выросла на 0,86%, куры подорожали на 2,15%. Сосиски прибавили в цене 2,5%. При этом заметнее всего снизилась цена на вареную колбасу. Многие составляющие повседневной продуктовой корзины волгоградцев подорожали в пределах 1 – 2 процентов. Это касается подсолнечного и сливочного масла, муки, сахара, гречки, вермишели.

Торговцы пугают, что к зиме картошка подорожает до ста рублей. Но облпромторге говорят, что с урожаем это не связано.