В Волгограде за миллиард и 300 миллионов отремонтируют линию скоростного трамвая

Реконструкция пройдет на наземной части линии скоростного трамвая Фото: Екатерина СИМОХИНА

Масштабное обновление ожидает волгоградский метротрам. В скором времени наземная часть скоростного трамвая будет реконструирована. На сайте госзакупок разместили объявление о начале приема заявок от подрядных организаций для участия в электронных торгах. Начальная цена выполнения капитального ремонта линии СТ в границах от улицы Землянского (от места, где трамвай выезжает из подземки) и до площади Дзержинского на Тракторном составляет 1 миллиард 309 миллионов 682 тысячи рублей.

После обновления рельсошпальная решетка будет бесшовная. Это позволит увеличить скорость движения трамваев и сделать ход плавным. На новом трамвайном полотне смогут курсировать уже имеющиеся у города составы, а также более современные трамвайные поезда. Согласно плану, строители реконструируют все наземные переезды, свыше 21 километра контактной сети, остановки. Заменят системы водоотведения, в том числе насосного оборудования в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. После каждого крупного ливня сейчас оттуда приходится откачивать воду с помощью специальной техники.

Для комфорта жителей ближайших к трамвайной линии домов подрядчики обустроят шумозащитное покрытие рельсов. Реконструкцию разбили на этапы и полностью завершат до 2024 года.