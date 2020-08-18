Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Волгограде за миллиард и 300 миллионов отремонтируют линию скоростного трамвая

Власти Волгограда ищут подрядчика, который обновит трамвайное полотно
Эдуард ПальгуновЭдуард ПальгуновЭдуардПальгунов
КомментироватьОставить комментарий
Реконструкция пройдет на наземной части линии скоростного трамвая

Реконструкция пройдет на наземной части линии скоростного трамвая

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Масштабное обновление ожидает волгоградский метротрам. В скором времени наземная часть скоростного трамвая будет реконструирована. На сайте госзакупок разместили объявление о начале приема заявок от подрядных организаций для участия в электронных торгах. Начальная цена выполнения капитального ремонта линии СТ в границах от улицы Землянского (от места, где трамвай выезжает из подземки) и до площади Дзержинского на Тракторном составляет 1 миллиард 309 миллионов 682 тысячи рублей.

После обновления рельсошпальная решетка будет бесшовная. Это позволит увеличить скорость движения трамваев и сделать ход плавным. На новом трамвайном полотне смогут курсировать уже имеющиеся у города составы, а также более современные трамвайные поезда. Согласно плану, строители реконструируют все наземные переезды, свыше 21 километра контактной сети, остановки. Заменят системы водоотведения, в том числе насосного оборудования в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. После каждого крупного ливня сейчас оттуда приходится откачивать воду с помощью специальной техники.

Для комфорта жителей ближайших к трамвайной линии домов подрядчики обустроят шумозащитное покрытие рельсов. Реконструкцию разбили на этапы и полностью завершат до 2024 года.