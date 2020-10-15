В Волгограде маршрут СТ до весны 2021 сократят до Монолита

До весны скоростные трамваи будут ездить от Ельшанки до стадиона Монолит. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде приступают в реконструкции скоростной ветки трамвая. Планы и обещания начинают претворяться в жизнь. Причем работы стартуют уже на следующей неделе. Начнут с замены контактной сети на линии СТ. Менять будут участками. Первый на очереди – участок от конечной станции «ВГТЗ» до стадиона «Монолит». Об этом "КП-Волгоград" рассказали сегодня, 15 октября, в мэрии.

Как вы понимаете, в период проведения ремонтных работ, трамваи на данном участке ездить не будут. Таким образом, вагоны будут ходить в измененных границах – от станции «Ельшанка» в Советском районе до станции «Стадион «Монолит» в Краснооктябрьском. И в таком сокращенном виде СТ будет работать до весны 2021 года.

- Время проведения работ на первом этапе будет зависеть, как от погодных условий, так и от ограничений, которые вводят из-за коронавируса. По плану работы на данном участке должны завершить в первом квартале 2021 года, - отмечают в администрации Волгограда.

А, чтобы северная часть Волгограда не погрузилась в транспортный коллапс, на время проведения ремонта на линии скоростного трамвая, в мэрии принято решение добавить численность троллейбусов, которые следуют по маршруту №12 – от «Спартановки» до «Детского центра».

- В этих троллейбусах будут принимать к оплате и трамвайные проездные билеты, - уточняют в мэрии.

Напомним, скоростную ветку трамвая в Волгограде планируют полностью обновить. Заменят не только контактную сеть, но и рельсошпальную решетку протяженностью 21 километр. Правда, если подрядчика на замену сети уже нашли (их будет выполнять МП «Севыерное»), то желающих менять трамвайные пути пока не нашлось, хотя тендер проводили уже дважды. По проекту вместо нынешних старых рельс должны уложить новые – бесшовные (благодаря чему трамваи будут ездить быстрее и тише). Кроме того, предусмотрена модернизация переездов, замена всех остановочных павильонов и реконструкция системы водоотведения (в том числе замена насосов в тоннеле в Краснооктябрьском районе). По новым путям, естественно, планируют пустить и новые вагоны. Город намерен закупить новые трехсекционные трамваи отечественного производства.

На реализацию таких грандиозных планов нужны миллиарды. Кредит на сумму 2,6 миллиарда рублей выдаст Волгограду ПАО «Промсвязьбанк» - именно он выиграл закупку, которую в сентябре объявил муниципалитет.

- Банк готов предоставить кредит по ставке 6,4% в год. В ближайшее время с ним подпишут контракт, - сообщают в администрации Волгограда. И добавляют, что эти деньги пойдут на рефинансирование ранее взятых кредитов, так что долговая нагрузка на бюджет не увеличится, а это наоборот снизит издержки на их обслуживание.