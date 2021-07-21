Мэрия Волгограда объяснила, почему скоростные трамваи все еще не ходят до ВгТЗ

Денег нет, работы притихли. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С октября 2020 года из-за реконструкции путей скоростной трамвай в Волгограде ходит по сокращенному маршруту: от «Монолита» до «Ельшанки». Остальные шесть остановок жителям Тракторозаводского района предлагают проехать с пересадкой на троллейбусе №12 «Спартановка – Детский центр». Волгоградцам обещали, что их мучения с пересадками закончатся еще весной. Но уже середина лета, а трамвай к жителям ТЗР так и не вернулся, им приходится тесниться в автобусах. Мэрия Волгограда объяснила, почему затихли работы на линии СТ.

Реконструкция предусматривает полную замену трамвайных путей от конечной «ВГТЗ» до начала северного тоннеля у «Европы сити молл» на Землянского. Участок до «Монолита» планировали сделать еще в марте. Там должны были уложить новые рельсы для бесшумного и быстрого хода протяженностью в 21 километр.

Как пояснили "КП-Волгоград" в мэрии, обновление линии СТ не приостановили, оно продолжится, когда федеральный центр отправит еще один транш. Дело в том, что работы ведутся в основном за счет федерального бюджета. Реконструкцию специально разделили на несколько этапов, чтобы снизить неудобства для волгоградцев.

В конце прошлого года мэрия получила первый транш и объяснила, на какие работы пошли деньги. Подрядчик демонтировал старое полотно на участке линии скоростного трамвая от «ВГТЗ» до остановки «14-я гимназия», также на этом отрезке уложили новую рельсошпальную решетку, заменили опоры контактной сети. Второй федеральный транш мэрия Волгограда пока ожидает. На эти средства удастся сварить уложенные рельсы по специальной бесшовной технологии. По заверению мэрии, движение по обновленной линии СТ откроют после завершения всех предусмотренных работ. Точные сроки не оглашаются.

Напомним, с апреля по ноябрь этого года подрядчик уже должен был приступить к капитальному ремонту остановок, обустроить покрытие с шумо-и виброзащитой с участками бесстыкового пути, завершить капитальный ремонт переездов, восстановить асфальтобетонное покрытие и проложить кабельную сигнализацию. Срыв сроков ремонта очевиден уже исходя из перечисленных работ. Кстати, эти же работы без указания конкретных мест проведения запланированы на 2022 и 2023 годы.